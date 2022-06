Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego listem gończym Data publikacji 10.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Poszukiwany 68-latek najbliższy czas spędzi w więzieniu. Namierzony został w czasie wolnym od służby przez łódzkiego kryminalnego z IV Komisariatu Policji. Ścigany był listem gończym o czym doskonale wiedział. Robił jednak wszystko by nie wpaść w ręce mundurowych.

9 czerwca 2022 roku w czasie wolnym od służby, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego IV Komisariatu Policji w Łodzi wraz z rodziną poszedł do kina. W pewnej chwili policjant rozpoznał wśród osób będących w obiekcie mężczyznę poszukiwanego za liczne oszustwa do odbycia kary pozbawienia wolności. Natychmiast zadzwonił do podległych mu w służbie stróżów prawa i na bieżąco informował, gdzie znajduje się 68-latek. Po chwili na miejscu byli już mundurowi, którzy dzięki szczegółowemu wskazaniu bez problemu namierzyli i zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna nie krył zdziwienia mimo, że doskonale wiedział o wystawionym na niego liście gończym. Wiedząc o tym, że był poszukiwany przez organy ścigania, próbował zacierać za sobą każdy trop, aby utrudnić jego namierzenie. Nie uniknie jednak kary. Najbliższy czas spędzi za kratkami.

(KWP w Łodzi / kp)