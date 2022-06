Wyjaśnienie sprawy zabójstwa sprzed 3 lat Data publikacji 10.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu wyjaśnili sprawę zabójstwa do którego doszło w czerwcu 2019 roku w Pile. Początkowo zgłoszone było zaginięcie 39-letniego mieszkańca miasta. Policjanci zatrzymali dwie osoby, które usłyszały zarzut zabójstwa. Grozi im nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności.

W drugiej połowie czerwca 2019 roku policjanci z Piły otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 39-letniego mieszkańca miasta. Mimo poczynionych ustaleń i poszukiwań, mężczyzny nie udało się odnaleźć.

Przełom nastąpił wiosną 2022 roku. Do komendy w Pile przyszedł 41-letni mężczyzna, który miał być przesłuchany w związku ze złamaniem sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W toku prowadzonych czynności oznajmił, że chciałby powiedzieć jeszcze o innym zdarzeniu. Przyznał, że pewnej czerwcowej nocy 2019 roku był świadkiem pobicia i zamordowania 39-latka. Wskazał również miejsce ukrycia zwłok.

Sekcja zwłok, ujawnionych w miejscu wskazania ich przez świadka potwierdziła, że jest to zaginiony w 2019 roku mieszkaniec Piły. Policjanci odnaleźli również samochód, którym przewożono pokrzywdzonego. Szczegółowe oględziny pojazdu potwierdziły, że był on wykorzystany w trakcie przestępstwa.

W toku dalszych czynności procesowych prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu ustalono, że 3 mężczyzn w nocy z 16 na 17 czerwca 2019 roku pojechało do jednego z miast Wielkopolski spotkać się ze swoją ofiarą. Następnie pobiło ją, skrępowało, wrzuciło do bagażnika i wywiozło do lasu, gdzie zadało jej ciosy nożem i wrzuciło do wykopanego dołu.

Pierwszy z mężczyzn – 41-letni mieszkaniec powiatu pilskiego, który ujawnił okoliczności zdarzenia, został zatrzymany w dniu składania zeznań. Okazało się, że drugi z nich - 45-latek mieszkaniec Piły, przebywa w zakładzie karnym. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zatrzymali go w dniu jego wyjścia z więzienia, po odbyciu kary za inne przestępstwo. Jak ustalono, trzecia z osób związana z zabójstwem pokrzywdzonego zginęła w wypadku motocyklowym jeszcze w 2019 roku.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli w prokuraturze zarzut zabójstwa oraz bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonego ( art. 148 par. 1 kk i art. 189 par. 1 kk w związku z art. 11 par. 2 kk). Drugi z nich zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy (art. 64 par. 1 kk).

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Obu mężczyznom grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / mw)