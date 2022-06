Tymczasowy areszt dla nietrzeźwego kierowcy audi A6 z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 10.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 57- letni mieszkaniec Gminy Trzebiatów najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie za naruszenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Mężczyzna odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz inne przestępstwa i wykroczenia.

57-letni mieszkaniec gminy Trzebiatów decyzją Sądu Rejonowego w Gryficach najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 5 czerwca br. w okolicach miejscowości Trzebusz w Gminie Trzebiatów.

Mundurowi z Trzebiatowa wracając z innej interwencji zauważyli jak drogą porusza się samochód marki Audi A6 kierowany przez znanego im mężczyznę, który ma prawomocny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do działania i postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, jednak kierujący tym pojazdem 57-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania oraz podjął ucieczkę.

Mężczyzna podczas prób zatrzymania próbował swoim samochodem zepchnąć interweniujących policjantów z drogi, popełniając przy tym wykroczenia drogowe i uszkadzając policyjny radiowóz. Po kilkukilometrowym pościgu nieodpowiedzialny kierowca Audi porzucił pojazd na jednej z prywatnych posesji i zaczął uciekać pieszo .

57-latek w trakcie zatrzymania stawiał czynny opór wobec funkcjonariuszy, zadawał im uderzenia i nie stosował się do wydawanych przez mundurowych poleceń.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał trzy zarzuty, które obejmują szereg przestępstw tj. kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, zniszczenie mienia, narażenia policjantów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów a także stosowanie przemocy wobec funkcjonariuszy celem odstąpienia od prawnej czynności służbowej.

Jak się okazało po badaniu krwi, kierowca audi A6 znajdował się w stanie nietrzeźwości i miał w organizmie 0,65 promila alkoholu. Skrajnie nieodpowiedzialny 57-latek odpowie również za szereg wykroczeń w ruchu drogowym.

Za popełnione przestępstwa grozi mężczyźnie wysoka kara finansowa oraz kara do 5 lat pozbawienia wolności, jednak analiza materiału dowodowego i dalsze ustalenia w sprawie mogą skutkować znacznym jej zwiększeniem.

O losach 57-letniego mieszkańca Gminy Trzebiatów zdecyduje sąd.

(KWP w Szczecinie / mw)