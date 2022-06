Niebezpieczna szarża rowerzysty. Za potrącenie dziewczynki odpowie przed sądem Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzelec Krajeńskich przedstawili zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 25-letniego rowerzysty, który pod koniec maja wjechał w 7-letnią dziewczynkę. Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Nowa Brama, a więc w części miasta, gdzie wiele osób o tej porze wybiera się na spacer. Mimo, że zdarzenie wyglądało bardzo poważnie dziecko nie doznało żadnych obrażeń. Mimo, że sprawca zdarzenia odjechał z miejsca zdarzenia, dzięki monitoringowi miejskiemu policjanci dotarli do mężczyzny i przedstawili zarzut. 25-latkowi grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.

Piesi i rowerzyści to tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W czasie wypadku nie chronią ich pasy bezpieczeństwa, elementy karoserii, czy poduszki powietrzne. Dlatego policjanci podejmują wiele działań dla zapewnienia bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego. Również piesi i rowerzyści muszą pamiętać, że nie są sami na drodze. Wzajemny szacunek jest czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo wszystkich.

24 maja kilkanaście minut po godzinie 17 przy ulicy Nowa Brama w Strzelcach Krajeńskich doszło niebezpiecznego zdarzenia z udziałem rowerzysty i 7-letniej dziewczynki. Dziecko prowadząc hulajnogę spacerowało ze soją mamą i młodszym rodzeństwem. W pewnym momencie z dużą prędkością nadjechał rowerzysta i wjechał w niczego nieświadome dziecko. Siedmiolatka upadała na chodnik, na szczęście, mimo że zdarzenie wyglądało bardzo poważnie, dziecku nic się nie stało. Rowerzysta też upadł, jednak pozbierał zakupy, które mu się rozsypały i odjechał. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci ze Strzelec Krajeńskich. Mundurowi zakwalifikowali, to zdarzenie jako spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Dzięki żmudnej pracy policjantów z Zespołu Wykroczeń udało się ustalić, że niebezpieczna sytuacja z udziałem dziewczynki i rowerzysty została zarejestrowana przez kamerę monitoringu miejskiego. Dzięki niemu policjanci szybko ustalili personalia mężczyzny, który w dniu 24 maja kierował rowerem i wjechał w 7-latkę. Wezwany do strzeleckiej komendy przyznał się do zarzutu, który policjanci zakwalifikowali jako spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa niebawem trafi do sądu. 25-latkowi grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.89 MB)