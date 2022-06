Areszt za włamania i kradzieże na autostradzie A4 Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek (7.06.2022 r.) policjanci z Wydziału Kryminalnego jaworznickiej komendy zatrzymali dwóch obywateli Gruzji z ukraińskimi paszportami podejrzanych o kradzieże z włamaniem do kilku pojazdów na MOP-ie na autostradzie A4. Łupem mężczyzn padała głównie gotówka. W piątek decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie od dłuższego czasu prowadzili działania na terenie parkingów MOP jaworznickiego odcinka autostrady A4 pod kątem włamań do samochodów, które miały tam miejsce. Sposób działania sprawców był prosty. Obserwowali oni pojazdy, które parkowały po zjeździe z autostrady i gdy kierujący odchodził od samochodu oraz zamykał go pilotem, mężczyźni, używając specjalnego urządzenia, zakłócali system centralnego zamka tak, aby drzwi się nie zaryglowały. Wtedy przestępcy podchodzili do auta i kradli z jego wnętrza głównie gotówkę w różnych kwotach i walutach. Wtorek dla dwójki Gruzinów okazał się pechowy, bo zostali oni zatrzymani przez policjantów na terenie parkinu (MOP) na autostradzie A4. Podczas kontroli okazało się, że samochód, którym przyjechali, był na podrobionych tablicach rejestracyjnych, a we wnętrzu schowane było urządzenia służące do zakłócania systemu zamykania centralnych zamków samochodów. Gruzini trafili do policyjnego aresztu, a zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutu czterech kradzieży z włamaniem do pojazdów na terenie MOP na autostradzie A4. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i prokuratora, decydując się na zastosowanie wobec 40 i 34-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucane im czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

(KWP w Katowicach / kp)

