Policjantka wskoczyła do rzeki, by ratować człowieka Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna przeszedł przez barierki i skoczył z Mostu Staromiejskiego w Gorzowie Wielkopolskim wprost do Warty. Zauważyła to policjantka, która dynamicznie ruszyła mu z pomocą. Z nadbrzeża wskoczyła do rzeki, dopłynęła do mężczyzny i holowała go do brzegu. W pomoc włączył się później ratownik medyczny, z którego pomocą wydobyto desperata na brzeg. Dzięki temu jego życie zostało uratowane.

Młodsza aspirant Magdalena Kleist to policjantka Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z blisko 10-letnim stażem w Policji. W niedzielę nastąpiła bardzo poważna weryfikacja jej policyjnej misji, którą przeszła perfekcyjnie. Podczas zawodów - biegu ulicznego „Gorzowska Nadwarciańska Dycha” miało miejsce bardzo niebezpieczne zdarzenie. Z Mostu Staromiejskiego w Gorzowie Wlkp. po wcześniejszym pokonaniu barierek zabezpieczających, wprost do Warty skoczył mężczyzna. Ten fakt zauważyła właśnie młodsza aspirant Magdalena Kleist, która w tym czasie przebywała w centrum miasta wraz z rodziną. Natychmiast ruszyła z pomocą. W rejonie ul. Fabrycznej, z nadbrzeża wskoczyła do wody i płynęła w kierunku potrzebującego pomocy mężczyzny. Zrobiła to bardzo szybko i sprawnie. Podpływając chwyciła go za odzież i holowała do brzegu. W końcowej jego fazie o pomoc zwróciła się również do stojącego na brzegu ratownika medycznego, który wszedł do wody i pomógł policjantce wydostać z niej desperata. Współpraca ta okazała się skuteczna. Mężczyzna został przekazany załodze pogotowia ratunkowego. Nurt rzeki był silny więc cała sytuacja wymagała wytrzymałości i umiejętności związanych z pomocą osobom tonącym. Jak stwierdziła już po wszystkim młodsza aspirant Magdalena Kleist, robiła to instynktownie. To, co do niej należało. Cieszy się, że udało się uratować mężczyznę. Drugi raz postąpiłaby tak samo.

Informacja dla osób potrzebujących pomocy

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)