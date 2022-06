"Odbierak" zatrzymany. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w wyniku pracy operacyjnej wytypowali i zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o oszustwa metodą "na policjanta". 70-latek działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oszukał co najmniej trzy osoby na łączną kwotę 39 tys. zł. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów

Oszustwa popełniane tzw. metodami „na wnuczka” czy „na policjanta” są wyjątkowo perfidne. Oszuści wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, grają na emocjach, nie mają żadnych skrupułów. Dlatego policjanci wykorzystują wszelkie dostępne metody, które mogą przysłużyć się do ustalenia i zatrzymania przestępców.

Zgłoszenie…

Gdy we wtorek (07.06.2022) do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosiła się oszukana na 12 tys. zł kobieta, sprawą natychmiast zajęli się policjanci na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu. Tym razem mieszkanka Olsztyna uwierzyła oszustowi, który podając się za policjanta, przekonał kobietę, że jej syn brał udział w wypadku drogowym. To oczywiście nie koniec tej historii, ponieważ syn kobiety miał doprowadzić do wypadku w stanie nietrzeźwości, a "policjant" przekonywał, że jedynym sposobem na uniknięcie surowej kary, w tym kary bezwzględnego więzienia, jest wpłacenie określonej sumy pieniędzy. Kobieta zebrała wszystkie pieniądze, które miała i przekazała je zgodnie z telefoniczną instrukcją tajemniczemu mężczyźnie, tzw. "odbierakowi".

Policjanci łącząc elementy układanki w trakcie pracy operacyjnej, ustalili, kto mógł stać za tym oszustwem. Ustalili też markę i model auta, którym mógł się poruszać odbierający pieniądze mężczyzna. Okazało się, że auto na obcych numerach rejestracyjnych było na terenie Olsztyna kilka dni wcześniej. Będący w zainteresowaniu policji pojazd, a bardziej jego użytkownik, został namierzony w chwili, gdy opuszczał nasze województwo. Okazało się, że za kierownicą siedział 70-letni mieszkaniec województwa lubelskiego. Podejrzewany o oszustwa mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do olsztyńskiej jednostki policji, gdzie został przesłuchany w charakterze podejrzewanego o oszustwa metodą "na policjanta". 70-latek częściowo przyznał się do zarzucanego czynu, nie potrafiąc dokładnie wytłumaczyć celu i sensu swojej pracy w charakterze "odbieraka".

Na poniższym nagraniu, które rozpoczyna i kończy plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie, widoczny jest moment prowadzenia po schodach zatrzymanego mężczyzny przez policjantów do budynku komendy.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów do budynku komendy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 4.78 MB)

Telegramy...

Informacje o zatrzymaniu oszusta zostały rozesłane do wszystkich jednostek Policji w kraju. Od dłuższego czasu, mieszkańcy całej Polski mają do czynienia z oszustami próbującymi wyłudzić od nich zaoszczędzone pieniądze. Następnego dnia policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość przeciwko mieniu otrzymali informację zwrotną z Łomży oraz Wieliczki. Okazało się, że mieszkanka Olsztyna nie była jedyną ofiarą tego oszusta. Pokrzywdzone na tym etapie są przynajmniej 3 osoby, które oddały mężczyźnie pieniądze w łącznej kwocie 39 tys. zł.

70-latkowi na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono łącznie 3 zarzuty oszustwa, które zagrożone jest karą więzienia nawet do 8 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ policjanci w dalszym ciągu otwarci są na kolejne poszkodowane przez mężczyznę osoby. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

(rp/tm)