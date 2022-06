Policjanci apelują o rozwagę nad wodą! Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Rawy udzielali pomocy przedmedycznej 30-latkowi, który wskoczył do stawu i zaczął tonąć. Mężczyzna po przywróceniu czynności życiowych został przewieziony do szpitala. Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bo ich lekceważenie może skończyć się tragicznie a sezon wypoczynku nad wodą przed nami.

Do zdarzenia doszło 12 czerwca 2022 roku po godzinie 17.00 przy jednym z prywatnych stawów w Podskarbicach Szlacheckich. 30-latek wypoczywał nad wodą, w pewnym momencie postanowił do niej skoczyć. Plusk wody słyszały kobiety pracujące w pobliskim sadzie, które zaalarmowały właścicieli gospodarstwa, po tym jak zobaczyły pływające ciało na wodzie. Policjanci wydziału kryminalnego przejęli reanimację od gospodarzy, która trwała aż do przywrócenia czynności życiowych przez załogę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Niejednokrotnie wypoczynek nad wodę na skutek ignorowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, może przerodzić się w dramat. Poniżej kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować przebywając nad wodą.

Na wypoczynek wybierajmy miejsca do tego przeznaczone, odpowiednio oznakowane, w których nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych;

Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu;

Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich, jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, zadbajmy o to, by ktoś nas asekurował;

Nie skaczmy rozgrzani do wody, przed wejściem do wody zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego;

Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych, gdyż może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią;

Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

Nie pływajmy w czasie burzy, gdy wieje porywisty wiatr;

Zażywając kąpieli słonecznych stosujmy filtry ochronne, a w czasie upału pamiętajmy, aby nie opalać się zbyt długo;

Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę;

Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętajmy o założeniu kapoka;

Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody.

Pamiętajmy, że do najczęstszych przyczyn utonięć należą:

Brak umiejętności pływania;

Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

Pływanie w stanie nietrzeźwym, gdyż alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;

Pływanie w miejscach zabronionych;

Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu;

Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi.

Pamiętajmy, że chwila nieuwagi, bądź przecenianie swoich umiejętności nie zawsze ma szczęśliwy finał. Ceną za lekkomyślność może być zdrowie, a nawet życie nasze bądź osób z nami przebywających.

(KWP w Łodzi / kp)