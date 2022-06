Nieuzasadniona agresja na drodze. Podejrzany w rękach policjantów Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki intensywnej pracy lipskich kryminalnych 41-latek trafił do aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia samochodu, narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz kradzież samochodu. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Lipska w wyniku pracy operacyjnej przy współpracy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrzymali 41-latka podejrzanego o zniszczenie dostawczego mercedesa. Jak ustalili policjanci, kierując samochodem osobowym zajeżdżał bez powodu drogę i zmusił kierującego mercedesem do zatrzymania, po czym krzycząc podbiegł do niego i uderzając maczetą uszkodził szybę oraz karoserię samochodu.

Kierowca busa odjechał z miejsca, jednak 41-latek nadal ścigał go zajeżdżając mu drogę, uderzając w busa swoim pojazdem chciał zepchnąć go z drogi. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy. Kierującemu busem udało się uciec, natomiast napastnik porzucił swój zniszczony samochód. Sprawca uciekając z miejsca ukradł osobowego forda zaparkowany przy drodze.

Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast rozpoczęli poszukiwanie sprawcy. Porzucony samochód miał zamontowane tablice rejestracyjne od innego pojazdu. Nie zmyliło to śledczych, którzy ustalili właściciela pojazdu, którym jak się okazało jest mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Przy pomocy policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim odzyskali skradziony pojazd i zatrzymali sprawcę, który odpowie za kradzież, zniszczenie samochodu oraz narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowie. Za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)