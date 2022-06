Policjanci z powiatu krakowskiego zlikwidowali nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych i zabezpieczyli ponad 3 tony liści tytoniu i 180 kg krajanki tytoniu Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zlikwidowali nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych. Do policyjnego depozytu trafiły ponad 3 tony liści tytoniu i blisko 200 kilogramów krajanki tytoniu oraz dwie maszyny służące do krojenia liści tytoniu, ujawnione na terenie powiatu proszowickiego i miechowskiego. 37-latek odpowiedzialny za przestępczy proceder został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Gdyby ten towar bez akcyzy trafił na rynek Straty Skarbu Państwa sięgałby dwóch milionów zł.

9 czerwca br. w godzinach porannych, na terenie Kocmyrzów-Luborzyca, patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymał do kontroli drogowej fiata ducato, kierowanego przez 37-latka z powiatu proszowickiego.Okazało się, że mężczyzna w przestrzeni ładunkowej pojazdu przewoził 150 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków skarbowych akcyzy, zapakowanej w 15 worków. Mężczyzna został zatrzymany.

W takcie dalszych czynności funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie udali się pod adresy zajmowane i wykorzystywane przez 37-latka, w powiecie proszowickim i miechowskim. Na terenie jednej z tych posesji, w powiecie miechowskim, kryminalni ujawnili kolejne partie nielegalnych wyrobów: przeszło 1,5 tony liści tytoniu, krajankę tytoniu oraz dwie maszyny służące do krojenia liści tytoniu. Kolejno policjanci udali się pod dwa adresy w powiecie proszowickim, stanowiące własność zatrzymanego, gdzie w pomieszczeniach gospodarczych ujawnili z kolei przeszło 1,5 tony liści tytoniu i dalsze partie krajanki tytoniu. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 3,3 tony liści tytoniu i 180 kilogramów krajanki tytoniowej. Na poczet przyszłych kar i roszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli u zatrzymanego także gotówkę w wysokości blisko 100 tysięcy złotych.

37-latek trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych. Kolejnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowej-Hucie, gdzie usłyszał zarzuty przewożenia i posiadania wyrobów tytoniowych i liści tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz nieujawnienia właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania, przy czym ilość i okoliczności ujawnienia wyrobów świadczyła o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu. Kolejny zarzut dotyczył nielegalnego wytwarzania krajanki tytoniowej. Dodatkowo prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawczew postaci policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwa 37-latkowi grozi do 2 lat więzienia.

Według wyliczeń śledczych wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające blisko 2 miliony złotych.

(KWP w Krakowie / mw)

