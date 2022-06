Policjanci zatrzymali 54- latka podejrzewanego o zabójstwo kobiety Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego oraz dochodzeniowo śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, pracując pod nadzorem Prokuratury Gdańsk Śródmieście w Gdańsku, ustalili i już następnego dnia zatrzymali 54- latka podejrzewanego o zabójstwo starszej kobiety. Policjanci dziś doprowadzili zatrzymanego mężczyznę do prokuratury. Za zabójstwo mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Policjanci kryminalni i dochodzeniowo- śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracowali nad sprawą zabójstwa 84- letniej mieszkanki Gdańska, do którego doszło 10 czerwca przy ul. Długie Ogrody. Ciało kobiety zostało znalezione na jednej z klatek schodowych. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo – śledczej, technik kryminalistyki, który wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zabezpieczał ślady na miejscu zdarzenia.

Równolegle nad sprawą intensywnie pracowali kryminalni, którzy zbierali informacje na temat tej zbrodni, ustalali świadków, rozmawiali z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat okoliczności śmierci 84- latki oraz o sprawcy. Kryminalni sprawdzali i analizowali wielogodzinne zapisy z kamer monitoringu nie tylko z miejsca zdarzenia, ale również z innych części miasta. Zgromadzony materiał i informacje zdobyte przez kryminalnych doprowadziły ich do mieszkańca Gdańska, który już następnego dnia został przez nich zatrzymany, mężczyzna wrócił na miejsce zbrodni. 54- latka policjanci przewieźli do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a dziś doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Gdańsk Śródmieście, gdzie przeprowadzane są z nim czynności procesowe. 84- letnia kobieta była najprawdopodobniej przypadkową ofiarą tego mężczyzny.

Za zabójstwo 54- latkowi grozi do 25 lat albo dożywotnie pozbawienie wolności.