W drodze do pracy zatrzymał złodzieja rowerów Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdański policjant, który jechał do pracy, ujął złodzieja rowerów. Funkcjonariusz rozpoznał ukradziony rower, ponieważ poprzedniego dnia podczas dyżuru przyjmował zgłoszenie o jego kradzieży. Zatrzymany 28-latek zamierzał pomalować rower na inny kolor i go sprzedać, w plecaku miał spray. Mężczyzna usłyszał łącznie osiem zarzutów kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem. Pokrzywdzeni oszacowali straty na prawie 90 tys. zł. Teraz sprawcy grozi kara 10 lat więzienia.

W minionym tygodniu funkcjonariusz z wydziału dochodzeniowo-śledczego z komisariatu w Oruni, który pełnił dyżur, przyjął od mieszkańca Gdańska zawiadomienie o kradzieży roweru. Policjant w trakcie czynności szczegółowo opisał rower w protokole, m.in. jego markę oraz kolor. Kiedy funkcjonariusz następnego dnia jechał do pracy własnym jednośladem zauważył mężczyznę, który jechał takim samym rowerem, jaki dzień wcześniej został ukradziony. Rowery tej marki nie są zbyt popularne i funkcjonariusz postanowił to sprawdzić. Gdy policjant zauważył, że mężczyzna kieruje się w rejon terenów leśnych przy ul. Hokejowej, skontaktował się z funkcjonariuszem z wydziału operacyjno-rozpoznawczego, który miał mieć tego dnia służbę. Jak się okazało, funkcjonariusz był w pobliżu, ponieważ jechał rowerem do pracy. Policjanci sprawdzili teren leśny i szybko znaleźli mężczyznę z rowerem. Mężczyzna zaskoczony ich widokiem porzucił rower i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim, szybko go dogonili i założyli kajdanki, zaalarmowali też oficera dyżurnego, który skierował na miejsce policyjny patrol. Podczas kontroli okazało się, że to ten sam rower, który dzień wcześniej został skradziony. Dodatkowo 28-letni mieszkaniec Gdańska miał w plecaku spray, którym zamieszał pomalować rower, a następnie go sprzedać.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a policjanci sprawdzili jego związek z innymi tego typu kradzieżami. Podczas pracy nad tą sprawą ustalili, że 28-latek z Gdańska ma na swoim koncie wiele innych przestępstw. Mężczyzna odpowie za trzy kradzieże rowerów, a także inne kradzieże oraz włamanie w gminie Trąbki Wielkie. Jego łupem padły m.in. rowery, metale kolorowe, paliwo, przewody elektryczne. Sprawca usłyszał łącznie 8 zarzutów, a wartość strat ukradzionego mienia to prawie 90 tys. zł.

Za kradzież z włamaniem grozi kara 10 lat więzienia. Za kradzież mienia grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)