Rozbili grupę handlującą podrobionymi perfumami

Zabrzańscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali sześć osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu perfum z podrobionymi znakami towarowymi oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przechwycony też blisko 2,5 tysiąca sztuk podrobionych perfum. Zatrzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.