Policjanci przybyli w samą porę i uratowali młodego mężczyznę Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rypińscy policjanci uratowali młodego mężczyznę, który zamierzał skoczyć z mostu. Na szczęście rozmowa z mundurowymi oraz ich zdecydowana reakcja odwiodła go od tego desperackiego kroku. Bezpiecznie trafił on pod opiekę lekarzy.

W sobotę (11.06.2022) po godzinie 18.00 dyżurny policji w Rypinie odebrał zgłoszenie, że na moście stoi mężczyzna, który przeszedł przez barierkę i chce skoczyć do rzeki. Pilnie udali się tam funkcjonariusze z "patrolówki". Na miejscu zauważyli młodego, zdenerwowanego mężczyznę, który twierdził, że „nie chce żyć i się zabije".

Funkcjonariusze, widząc powagę sytuacji, nawiązali z nim rozmowę, próbując go uspokoić. Jednocześnie podjęli zdecydowane działania. Jeden z policjantów przeskoczył przez barierkę i chwycił mężczyznę za rękę. Po krótkiej rozmowie desperat uspokoił się i oświadczył, że będzie współpracował. Po chwili podał rękę policjantce, która przytrzymywała go zza barierki, po czym, wspólnymi siłami, wydostali go i pomogli zejść z mostu.

Na miejsce przybyły także inne służby ratownicze. Lekarz podjął decyzję o przetransportowaniu mężczyzny do szpitala specjalistycznego.

To przykład kolejnej interwencji policjantów, gdzie ich profesjonalne działanie oraz troska o życie i zdrowie ludzkie doprowadziła do szczęśliwego jej zakończenia.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc.

Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00- tel. 116 111.

(KWP w Bydgoszczy / kp)