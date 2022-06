Dzięki natychmiastowej reakcji krynickiego dzielnicowego oszczędności 56-latka zostały uratowane Data publikacji 13.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 350 tysięcy złotych oszczędności i 54 tys. złotych wyłudzonego kredytu – taką sumę mógł stracić jeden z mieszkańców Krynicy-Zdroju, do którego zadzwonił oszust przedstawiający się jako policjant. Mimo tego że przestępca wszedł już w posiadanie danych do bankowości mobilnej 56-latka, wszystkie operacje zostały zablokowane dzięki natychmiastowej interwencji krynickich i sądeckich policjantów.

8 czerwca br. przed południem mieszkaniec krynickiego uzdrowiska odebrał niepokojący telefon. Rozmówca, który przedstawił się jako policjant z biura śledczego, poinformował 56-latka, że jego oszczędnościom zgromadzonym w banku zagrażają hakerzy i pod pretekstem prowadzonych działań operacyjnych polecił, by mężczyzna udostępnił mu wszystkie dane, w tym hasła i loginy, do swoich kont bankowych. Zdenerwowany 56-latek został tak zmanipulowany przez oszusta, że wykonywał jego kolejne polecenia, zachowując przy tym nakazaną dyskrecję. Jednak kiedy nieco ochłonął, po tym, jak w jego przekonaniu uratował swoje oszczędności, postanowił zadzwonić do dzielnicowego i zapytać go czy zna funkcjonariusza, z którym wcześniej rozmawiał i czy rzeczywiście prowadzona jest jakaś tajna policyjna akcja przeciw hakerom. W chwili gdy usłyszał odmowną odpowiedź, dotarło do niego, że padł ofiarą przestępców.

Kiedy tylko dzielnicowy otrzymał informację o oszustwie natychmiast zaczął działać, by w pierwszej kolejności zablokować wszystkie operacje wykonane z kont mieszkańca uzdrowiska. Policjanci kryminalni razem z pokrzywdzonym szybko udali się placówek bankowych na terenie Krynicy-Zdroju i Nowego Sącza, w których 56-latek miał ulokowane oszczędności. W sprawę zostali również zaangażowani funkcjonariusze, którzy w sądeckiej komendzie zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości. W wyniku wspólnej intensywnej pracy zlecony przelew na kwotę 310 tys. złotych oraz ponad 40 tys. będące jeszcze na koncie, zostały w porę zablokowane, podobnie jak zaciągnięty kredyt w wysokości 54 tys. złotych. Gdyby nie szybka reakcja policjantów z Krynicy-Zdroju i Nowego Sącza mężczyzna mógł stracić ponad 400 tys. złotych!

Teraz funkcjonariusze wykonują dalsze czynności w tej sprawie i po raz kolejny apelują o ostrożność. Przypominają również podstawowe zasady bezpieczeństwa i radzą, jak nie dać się oszukać:

W momencie, gdy ktoś podając się przez telefon np. za krewnego, policjanta, urzędnika itp. będzie żądał pieniędzy, podania tzw. danych wrażliwych albo przelania środków na wskazane konto bankowe, funkcjonariusze radzą, by natychmiast zakończyć taką rozmowę telefoniczną!

Przypominamy, że policjanci nigdy nie dzwonią do mieszkańców, by zaproponować im udział w prowadzonych przez siebie działaniach! Nigdy nie odbierają pieniędzy na przechowanie czy do celów prowadzonej akcji, jak również nie proszą o ich przekazywanie innym osobom!

Nie działajmy w pośpiechu, dajmy sobie czas do namysłu. Jeżeli mamy wątpliwości lub nie wiemy, jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich (trzeba pamiętać o rozłączeniu - dokładnym odłożeniu słuchawki - lub skorzystać z innego aparatu telefonicznego!) Zawsze potwierdzajmy „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście z osobą, za którą podaje się rozmówca.

Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy oraz nie wpuszczać ich do domu czy mieszkania. Nie podawajmy również haseł i loginów do bankowości mobilnej ani nie przelewajmy pieniędzy na niezweryfikowane konta bankowe.

Jeśli chcemy wyeliminować niechciane anonimowe połączenia można skorzystać z usługi oferowanej przez operatorów sieci telefonicznych i zablokować połączenia z numerów zastrzeżonych.

Gdy pojawi się jakiekolwiek podejrzenie próby oszustwa, koniecznie należy powiadomić Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

To już druga w ostatnich dniach skutecznie przerwana akcja oszustów dzwoniących do mieszkańców Sądecczyzny i podających się za policjantów. 2 czerwca br. pracownica jednego z urzędów pocztowych w powiecie nowosądeckim pokrzyżowała plany przestępcom, którzy chcieli wyłudzić od 73-latki 20 tys. złotych. Za właściwą reakcję i profesjonalne działanie podziękował jej osobiście Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, o czym pisaliśmy w komunikacie Komendant podziękował pracownicy poczty za wzorową postawę.

(https://nowy-sacz.policja.gov.pl/kn/aktualnosci/23246,Komendant-podziekowal-pracownicy-poczty-za-wzorowa-postawe.html)