Inauguracja szóstej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w godzinach 10:00 – 13:00 na terenie plaży miejskiej CRS Jezioro Ukiel w Olsztynie odbędzie się inauguracja szóstej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. W ramach akcji Biuro Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z Biurem Prewencji KGP przygotowało spoty informacyjne, w których wzięły udział reprezentantki Polski w kajakarstwie - medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych, poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa. Jej bezpośrednimi adresatami są osoby przebywające nad wodą - zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Natomiast adresatami pośrednimi są zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne).

Partnerem projektu, podobnie jak w latach ubiegłych, jest Fundacja PZU .

Podczas imprezy adresowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z Olsztyna, zaplanowano pokaz akcji ratowniczej na wodzie przeprowadzonej wspólnie przez policjantów z jednostek organizacyjnych Policji podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Olsztynie.

Podczas dzisiejszego eventu odbędzie się również premiera trzech spotów informacyjnych prezentujących różne przyczyny utonięć. W tych krótkich filmikach, przygotowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z Biurem Prewencji KGP, wzięły udział reprezentantki Polski w kajakarstwie, medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio - Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska i Helena Wiśniewska oraz Marta Walczykiewicz - medalistka olimpijska w kajakarstwie z Rio de Janeiro. Swoim niewątpliwym autorytetem kajakarki wspierają policyjną akcję poprzez wzmocnienie prewencyjnego przekazu i by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Podczas pikniku towarzyszącego inauguracji akcji nie zabraknie stoisk profilaktycznych i konkursów z nagrodami dla uczestników. Do współpracy zaproszono Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urząd Miasta w Olsztynie, Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Białystok - Rozlewnia Olsztyn, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z Delegaturą w Giżycku.

(Biuro Prewencji KGP)