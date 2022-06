Sukces przewodników psów służbowych z rzeszowskiej komendy Data publikacji 14.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejnym sukcesem zakończył się udział przewodników psów z rzeszowskiej komendy w VIII Zawodach Przewodników Psów Służbowych Żandarmerii Wojskowej. Do reprezentowania naszej formacji Komenda Główna Policji wytypowała przewodników psów z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie - mł. asp. Bartłomieja Ciupaka z owczarkiem niemieckim Krakiem i sierż. szt. Łukasza Koguca z owczarkiem belgijskim Mimem.

Organizatorem turnieju, który odbyły się w dniach od 17 do 20 maja br., była Żandarmeria Wojskowa. Na jej zaproszenie do reprezentowania naszej formacji Komenda Główna Policji wyznaczyła przewodników psów służbowych z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Byli to mł. asp. Bartłomiej Ciupak z owczarkiem niemieckim Krakiem wyszkolonym do wykrywania zapachów narkotyków i sierż. szt. Łukasz Koguc z owczarkiem belgijskim Mimem, który jest wyszkolony do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych.



W zawodach uczestniczyły reprezentacje Żandarmerii Wojskowej, Izby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej z Czech i Wojska Polskiego. Łącznie rywalizowało 28 zespołów. Zawody rozgrywane były w kategoriach: posłuszeństwo psa, tj: wykonywanie komend w marszu i na odległość, w konkurencji pracy węchowej psa, czyli wykrywania zapachów, w zależności od specjalizacji psa, narkotyków lub materiałów wybuchowych, w pomieszczeniu zamkniętym, w terenie otwartym oraz przeszukania bagażu i pojazdów.

Mł. asp. Bartłomiej Ciupak z psem Krak zajęli III miejsce w kategorii open. Byli jednym z trzech zespołów, które w konkurencji posłuszeństwo zdobyły maksymalną ilość 400 punktów. Łącznie nasi mundurowi zdobyli 1535 pkt. na 1600 możliwych.

Udanego udziału w zawodach pogratulował rzeszowskim funkcjonariuszom Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, przesyłając list gratulacyjny, który trafił na ręce przełożonego podkarpackich policjantów.