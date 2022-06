Pijana kobieta z 5-letnim dzieckiem przewracała się na ulicy. Zareagowała policjantka w czasie wolnym od służby Data publikacji 14.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 3 promile alkoholu miała kobieta zatrzymana przez lubińskich funkcjonariuszy, która „opiekowała się” swoją 5-letnią córką. Na nieodpowiedzialną matkę uwagę zwróciła będąca w czasie wolnym od służby policjantka lubińskiej komendy, która powiadamiła o całej sytuacji oficera dyżurnego. 37-letnia matka usłyszała już zarzuty w tej sprawie. Teraz o jej losie zdecyduje sąd. Może jej grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Do zdarzenia doszło 11 czerwca br. po godzinie 22.00. Funkcjonariuszka lubińskiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby, na jednej z ulic miasta zauważyła kobietę, która mając pod opieką małe dziecko, nie mogła utrzymać się na nogach, przewracała się na ulicy, miała bełkotliwą mowę. Nie była również w stanie w sposób należyty zapewnić córce opieki. Niepokojące było też to, że znajdowała się w rejonie ruchliwej drogi. O całej sytuacji policjantka natychmiast poinformowała oficera dyżurnego i do czasu przyjazdu patrolu zaopiekowała się 5-latką.

Na miejsce niezwłocznie zostali wysłani funkcjonariusze wydziału prewencji. Od matki dziecka czuć było silną woń alkoholu, miała trudności z utrzymaniem się na nogach, a jej mowa była niezrozumiała. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kobiety okazało się, że ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie!

Pięcioletnia dziewczynka po badaniach przez lekarza została przekazana pod opiekę babci.

Nieodpowiedzialną matkę zatrzymano i przetransportowano do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Prokurator Rejonowy w Lubinie zastosował wobec 37-latki środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego z nakazem powstrzymywania się od picia alkoholu. Jeśli okaże się, że matka swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraziła dziecko na bezpośrednie zagrożenie dla jego życia bądź zdrowia, może jej grozić do 5 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu / mw)