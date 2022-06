Kolejny kurier przewożący imigrantów w rękach mundurowych Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bielskiej drogówki, w rejonie Hołód, zatrzymali do kontroli volkswagena. Okazało się, że pojazdem podróżowało pięciu obywateli Jemenu nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju. Mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierujący pojazdem obywatel Ukrainy został zatrzymany. 39-latek usłyszał zarzut pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego bielskiej komendy, w niedzielę wieczorem pod Hołodami, zatrzymali do kontroli samochód z województwa dolnośląskiego. Za kierownicą volkswagena siedział 39-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli okazało się, że w pojeździe znajduje się pięciu mężczyzn, którzy nielegalnie przebywali na terenie naszego kraju. Byli to obywatele Jemenu. Imigranci zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierowca busa został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj 39-latek usłyszał zarzut pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)