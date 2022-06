Białostocki policjant dwukrotnym Mistrzem Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu Data publikacji 14.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku po raz kolejny zaprezentował doskonałą formę. Funkcjonariusz został dwukrotnym medalistą na II Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu GI I NO GI. Wszystkie stoczone przez niego walki zakończyły się przed czasem, poddaniem się przeciwników. Na pokonanie jednego z zawodników potrzebował zaledwie 35 sekund.

W miniony weekend, w Mińsku Mazowieckim odbyły się II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu GI I NO GI. Wśród uczestników nie zabrakło naszego kolegi z białostockiej patrolówki, starszego posterunkowego Karola Lisieckiego. Funkcjonariusz wystartował w zawodach w dwóch kategoriach: do 76 kg w kimonach i do 73,5 kg bez kimon. Karol okazał się bezkonkurencyjnym mistrzem zdobywając w obu kategoriach najwyższe podium. Wszystkie pojedynki stoczył, wygrywając przed czasem przez poddanie się przeciwników. Na pokonanie jednego z zawodników potrzebował zaledwie 35 sekund.

Funkcjonariusz przygodę z brazylijskim jiu-jitsu rozpoczął 1,5 roku temu. Ma on już za sobą pierwsze zwycięstwa m.in. 3. miejsce Grand Prix Polski BJJ w formule NO GI bez kimon oraz 3. miejsce na Mistrzostwach Polski w BJJ w formule GI w kimonach.

Na co dzień starszy posterunkowy Karol Lisiecki pełni służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Poza godzinami służby swoje pasje sportowe realizuje w jednym z białostockich klubów sportowych.

(KWP w Białymstoku / kp)