Policjant w czasie wolnym od służby odnalazł zaginionego

Służba w Policji to ciągła gotowość do podjęcia działania. Udowodnił to pabianicki policjant z wydziału ruchu drogowego. Funkcjonariusz będąc w czasie wolnym od służby odnalazł zaginionego mężczyznę. Z informacji, jakie otrzymał wcześniej dyżurny wynikało, że życie i zdrowie mężczyzny może być zagrożone.