Sprzedawał przez Internet podzespoły komputerowe, których nie posiadał. Usłyszał łącznie 35 zarzutów Data publikacji 14.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 35 zarzutów postawili policjanci Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 35-letniemu mieszkańcowi Wrocławia, który oferował poprzez internetowy portal aukcyjny podzespoły i akcesoria komputerowe wiedząc, że nie wywiąże się z umów, gdyż takowych przedmiotów w ogóle nie posiadał. Teraz za oszustwa mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

35-latek dzięki przestępczemu procederowi od kwietnia do maja zeszłego roku wyłudził łącznie 43 tysiące złotych. Oferował on przez Internet różnego rodzaju sprzęt komputerowy. Kupujący dokonywali wpłat i czekali na przesyłki. Nigdy jednak paczek się nie doczekali. Popularny portal aukcyjny, który jako podmiot gospodarczy jest pokrzywdzonym w sprawie, przed zgłoszeniem sprawy Policji wypłacił swoim użytkownikom odszkodowania w ramach programu ochrony kupujących.

Działania operacyjne i procesowe przeprowadzone w ostatnim czasie przez wałbrzyskich policjantów ostatecznie pozwoliły ustalić tożsamość przestępcy i w miniony piątek, 10.06.2022 r., postawić mu zarzuty. 35-latek odpowie przed sądem za działania mające na celu osiągnięcie korzyści majątkowej i doprowadzenie portalu aukcyjnego do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem.

Dbając o bezpieczeństwo kupujących funkcjonariusze walczący z przestępczością gospodarczą przypominają, na co należy zwrócić uwagę przy robieniu zakupów poprzez popularne portale aukcyjne oraz społecznościowe.

Zakupy w sieci dokonujmy w sprawdzonych, autoryzowanych i zarejestrowanych sklepach internetowych. Przed przesłaniem pieniędzy sprawdźmy, czy firma oferująca nam produkty i usługi, w ogóle istnieje. Prześledźmy komentarze i opinie o sprzedającym bezpośrednio w serwisie sprzedażowym oraz w wyszukiwarce internetowej. Zweryfikujmy, czy posiada on numer polskiej sieci telekomunikacyjnej i czy pojawia się on w wyszukiwarce, a także jakie wpisy się do niego odnoszą. Wykonajmy telefon do sprzedającego przed zakupem. Warto też sprawdzić od kiedy posiada on konto w serwisie sprzedażowym. Unikajmy robienia zakupów od nowych użytkowników lub takich, którzy mają dużo negatywnych komentarzy. Sprawdźmy, gdzie zarejestrowana jest domena strony oraz przeczytajmy regulamin sklepu, a także oceńmy wizualnie profesjonalizm wykonania strony internetowej.

W razie możliwości dokonujmy przelewu środków poprzez usługę PayU , unikając płatności bezpośrednio na rachunek bankowy, gdyż w tej drugiej sytuacji nie obejmuje nas program ochrony kupujących. W przypadku wątpliwości należy poprosić sprzedającego o nadanie przesyłki za pobraniem. Brak zgody może być dla nas sygnałem o spotkaniu na swojej drodze oszusta internetowego.

Pamiętajmy, aby nie przesyłać pieniędzy na poczet kosztów wysyłki. W przypadku przesyłki za pobraniem wymuśmy od sprzedającego zaznaczanie opcji przeglądu towaru przy odbiorze. Odmowa kuriera z uwagi na niezaznaczenie takiej opcji powinna także dać nam do myślenia. W przypadku wątpliwości można zaniechać odbioru zakupionego towaru.

Zwróćmy także uwagę na cenę. Przedmioty sprzedawane w sieci są z reguły tańsze o około 10-20%, niż w sklepach stacjonarnych. Wszelkie inne tańsze oferty powinny wzbudzić w nas niepokój, gdyż oszuści zawsze zwracają na siebie uwagę nadzwyczajnie atrakcyjną ofertą.

(KWP we Wrocławiu / mw)