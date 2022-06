Księgowa podejrzana o przywłaszczenie 1 mln 850 tys. zł z kasy zapomogowo - pożyczkowej została aresztowana Data publikacji 14.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 11 czerwca 2022 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu osadzili w areszcie tymczasowym 66–letnią mieszkankę powiatu oświęcimskiego podejrzaną o przywłaszczenie 1 mln 850 tys. zł. O areszcie tymczasowym zdecydował Sąd Rejonowy w Oświęcimiu na wniosek Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

W ubiegłym tygodniu, 09.06.2022 roku, policjanci z wydziału kryminalnego oświęcimskiej komendy wykonywali czynności zlecone przez Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu mające na celu zebranie dowodów w sprawie przywłaszczenia pieniędzy z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez księgową. W trakcie czynności ustalono, że w ciągu trzynastu lat 66-latka przywłaszczyła 1 mln 850 tys. złotych na szkodę ponad tysiąca osób. Pokrzywdzeni to członkowie kasy zapomogowo - pożyczkowej działającej w placówkach oświatowych na terenie powiatu oświęcimskiego.

W piątek podejrzana została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie na podstawie zebranych dowodów został jej przedstawiony zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia o znacznej wartości, do którego podejrzana się przyznała. Wprost z Prokuratury 66-latka została doprowadzona przez oblicze sędziego Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, który na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanej trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za wyłudzenia zatrzymanej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mw)