Trzy miesiące aresztu dla nietrzeźwego sprawcy wypadku drogowego Data publikacji 14.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego, po interwencji świadków zdarzenia , zatrzymali 42-letniego kierowcę audi, który mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu potrącił prawidłowo jadącą przed nim rowerzystkę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Na wniosek nadzorującego sprawę prokuratora, podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Do zdarzenia doszło 10 czerwca 2022 roku około godziny 15:30. Dyżurny tomaszowskiej policji bezpośrednio po otrzymaniu informacji, z której wynikało, że na drodze pomiędzy Lubochnią a Nowym Glinnikiem, w odległości kilkuset metrów od osiedla mieszkalnego, doszło do potracenia rowerzystki, na miejsce skierował niezbędne służby. Po chwili dotarły policyjne patrole i karetka pogotowia. Załoga karetki po udzieleniu pierwszej pomocy rowerzystce przewiozła ją do szpitala. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, iż obecny na miejscu 42-letni mężczyzna, kierując audi, jadąc w kierunku Lubochni, najechał na jadącą przed nim 56-letnią rowerzystkę, w wyniku czego kobieta odniosła liczne obrażenia. Mężczyzna bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymał pojazd i wyszedł by zobaczyć, co się stało, lecz gdy zobaczył, że zbliżają się inni uczestnicy ruchu wsiadł ponownie za kierownicę audi i uciekł z miejsca zdarzenia. Świadek ruszył swoim pojazdem za nim. Kierowca audi zatrzymał się dopiero w miejscowości Henryków, gdzie ścigająca go kobieta powiedziała mu, że jest sprawcą wypadku drogowego i że ma natychmiast zawrócić. Obecnego na miejscu 42-latka policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało, że był pod jego znacznym wpływem. Miał ponad 2,5 promila. Noc spędził w celi policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości, spowodowania wypadku drogowego gdzie obrażeń doznała inna osoba oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Na wniosek nadzorującego sprawę prokuratora, podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

To kolejny przykład, że właściwa reakcja świadka może mieć bezpośredni wpływ na proces wykrywaczy sprawców przestępstw, również tych w ruchu drogowym.

Przypominamy, również, że każdy świadek przestępstwa ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. Obywatelskie ujęcie to przywilej, który wynika z treści art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Należy natomiast pamiętać, że taką osobę niezwłocznie trzeba przekazać policji.

Policja apeluje, widzisz nietrzeźwego kierującego — reaguj!

Pamiętajmy również, że alkohol znacząco zmniejsza szybkość reakcji. Powoduje problemy z ostrością widzenia, jak i wyczuciem odległości od potencjalnej przeszkody. Nietrzeźwy kierujący błędnie ocenia sytuację i własne umiejętności.

Jeśli piłeś alkohol, nie decyduj się na kierowanie jakimkolwiek pojazdem. Jazda za kierownicą w stanie nietrzeźwości to częsta przyczyna wielu tragedii oraz niebezpiecznych zdarzeń drogowych!

(KWP w Łodzi / kp)