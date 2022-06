Kolejny kurier przewożący imigrantów zatrzymany - wpadł przez awarię auta Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z hajnowskiej drogówki zatrzymali kolejnego "kuriera" osób nielegalnie przebywających w Polsce. Obywatel Uzbekistanu hondą przewoził 4 obywateli Jemenu. Z jednym z nich postanowił poszukać pomocy wśród mieszkańców Krzywca, gdy zepsuł się samochód. 21-latek usłyszał zarzut pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę wieczorem, 12.06.2022 r. , hajnowscy policjanci otrzymali informację, że w Krzywcu prawdopodobnie znajdują się osoby nielegalnie przebywające na terenie naszego kraju. Z relacji zgłaszającego wynikało, że dwóch obcokrajowców szuka wśród mieszkańców wsi pomocy, w związku z awarią samochodu. Policjanci przy jednej z posesji spotkali dwóch wspomnianych mężczyzn. Jednym z nich okazał się 21-letni obywatel Uzbekistanu. Poinformował on funkcjonariuszy, że jego samochód się zepsuł i szuka kogoś, kto będzie mu w stanie pomóc. Drugim mężczyzną był obywatel Jemenu. Policjanci ustalili, że podróżowali oni hondą w towarzystwie trzech kompanów. Obywatel Uzbekistanu próbował tłumaczyć, że wraca do Lublina ze szkolenia w Białymstoku, właśnie przez Krzywiec w powiecie hajnowskim. Dodał, że swoich pasażerów spotkał na końcu wsi, a ci prosili go jedynie o podwiezienie. Opowiedziana historia wydała się policjantom podejrzana. Szybko okazało się, że w zepsutej hondzie oczekuje drugi z pasażerów, również obywatel Jemenu. Będący w pobliżu mundurowi ze Szczecina, na pobliskiej łące, odnaleźli kolejnych dwóch mężczyzn, również obywateli Jemenu. Wszyscy Jemeńczycy przebywali nielegalnie na terenie naszego kraju.

21-letni obywatel Uzbekistanu został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Obywatele Jemenu natomiast zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. 21-latek usłyszał zarzut pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku/ mw)