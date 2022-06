„Rodzinna” plantacja konopi zlikwidowana przez policjantów Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ząbkowiccy policjanci w poniedziałek zatrzymali dwóch mężczyzn oraz zlikwidowali profesjonalną plantację konopi założoną w domowej piwnicy. Podczas sprawdzania domu zabezpieczyli 103 sadzonki konopi oraz prawie 8 kg marihuany. Ojciec oraz syn usłyszeli już zarzuty zarówno posiadania znacznej ilości narkotyków, jak również ich hodowli. Dodatkowo młodszy z mężczyzn odpowie za jazdę samochodem pomimo orzeczonego zakazu sądowego.

Funkcjonariusze z Ząbkowic Śląskich w wyniku czynności operacyjnych pozyskali informację, że na terenie budowy domu jednorodzinnego może znajdować się uprawa konopi indyjskich. Postanowili to zweryfikować. Kiedy przyjechali na wskazane miejsce, zauważyli mężczyznę, który właśnie wynosił doniczki z krzewami. Starał się je ukryć w przydomowych zaroślach.

To było podstawą, by interweniować. Kiedy policjanci podczas sprawdzania pomieszczeń mieszkalnych weszli do piwnicy domu, znaleźli profesjonalną uprawę konopi. Lokal był ocieplony, wentylowany i oświetlony. Znajdowały się tam również nawilżacze powietrza. Wszystko po to, by narkotyk rósł w jak najbardziej sprzyjających, wręcz cieplarnianych warunkach.

Na plantacji zabezpieczono 103 krzaki konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu od 85 do nawet 120 centymetrów wysokości. Oprócz sadzonek policjanci zabezpieczyli niemal 8 kilogramów gotowego już suszu marihuany. Uprawa należała do 55-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego oraz jego 30-letniego syna.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli już zarzuty posiadania oraz uprawy znacznej ilości narkotyków. Młodszy z mężczyzn dodatkowo odpowie za jazdę samochodem mimo orzeczonego przez sąd zakazu. Kiedy został zatrzymany przez policjantów właśnie jechał jako kierowca pomimo faktu, że dwa lata wcześniej stracił prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / kp)