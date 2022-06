Chciał zakończyć swoje życie skacząc z okna. Pomogli jaworscy policjanci Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyby nie szybka reakcja policjantów z Jawora, nie wiadomo jak potoczyłyby się dalej losy mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Nie widząc sensu życia 37-letni jaworzanin usiadł na parapecie okna mieszkania znajdującego się na III piętrze budynku i chciał z niego wyskoczyć. Policyjna pomoc przyszła w porę. Mężczyzna został przekazany medykom, którzy zapewnili mu specjalistyczną opiekę.

Wczoraj, w godzinach porannych, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze odebrał niepokojące zgłoszenie, że na parapecie okna jednego z bloków usytuowanych na terenie miasta siedzi mężczyzna i wszystko wskazuje na to, że zamierza z niego skoczyć. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze Referatu Patrolowo-Interwencyjnego w składzie starszy sierżant Wiktor Szmorłowski i posterunkowy Andrzej Śmiłowski.

Po przybyciu na miejsce policjanci zastali mężczyznę siedzącego na parapecie okna lokalu mieszkalnego usytuowanego na III piętrze budynku wielorodzinnego, który trzymał się rynny i groził, że popełni samobójstwo. Widząc jak poważna jest sytuacja, mundurowi czym prędzej podjęli działania i zaczęli z nim spokojnie rozmawiać. Po kilkunastu minutach sytuacja została opanowana. Funkcjonariuszom udało się przekonać desperata do zmiany decyzji. Mężczyzna wrócił do mieszkania i otworzył drzwi interweniującym policjantom. Na miejsce wezwano także karetkę pogotowia, która przewiozła 37-latka do specjalistycznego szpitala, gdzie udzielono mu fachowej pomocy.

Dzięki sprawnej interwencji jaworskich policjantów życiu 37-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci przypominają, gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212 - bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

(KWP we Wrocławiu / kp)