Szybka reakcja policjantów zapobiegła tragedii

39-latek kierując samochodem stracił przytomność i zjechał do rowu. Policjanci, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce, rozpoznali kierującego. Wiedzieli, że choruje na cukrzycę i założyli, że to mogło być przyczyną zdarzenia drogowego. Dzięki szybkiej reakcji i przekazaniu tych informacji ratownikom medycznym mężczyzna po podaniu leków odzyskał przytomność. Mężczyzna był trzeźwy, co potwierdziło przeprowadzone przez policjantów badanie.