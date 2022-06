Pomagamy, chronimy i ratujemy życie Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdy dzień w policyjnej służbie przynosi nowe wyzwania. Tam, gdzie jest potrzebna natychmiastowa pomoc, najczęściej jako pierwsi docierają funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Tak było i tym razem. St. post. Tomasz Krzciuk i post. Bartosz Pater uratowali życie 36-latka, który najprawdopodobniej zamierzał skoczyć z mostu.

We wtorek, 14 czerwca, tuż po godzinie 3.00 do oficera dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że mężczyzna chce się targnąć na własne życie. Cała ta sytuacja działa się na moście w Brzegu, nad rzeką Odrą.

We wskazane miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Mężczyznę zauważyli na przęsłach mostu. Siedział na samej górze, a kiedy zauważył funkcjonariuszy zaczął się odgrażać, że skoczy jak podejmą próbę ściągnięcia go.

St. post. Tomasz Krzciuk i post. Bartosz Pater cały czas obserwowali sytuację. Rozmawiali z mężczyzną i uspokajali go. Negocjowali i próbowali namówić do zejścia. Do działań dołączył zespół pogotowia medycznego i straż pożarna. Po kilkunastu minutach policjanci wraz z lekarzem przekonali 36-latka, by zszedł na most w bezpieczne miejsce.

Dzięki profesjonalnemu podejściu funkcjonariuszy, cała sytuacja zakończyła się dobrze i mężczyźnie nic się nie stało.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP w Opolu / sc)