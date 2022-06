Odpowie za zmuszanie do określonego zachowania Data publikacji 15.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Opoczna zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zmuszenie swojej znajomej do określonego zachowania. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Do dyżurnego opoczyńskiej Policji 12 czerwca 2022 roku około północy wpłynęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w miejscowości Radzice Małe, na ulicy, mężczyzna bije i szarpie kobietę. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Okazało się, że 30-latek jest znajomym kobiety. Mężczyzna wraz z pokrzywdzoną jechali razem samochodem. W pewnym momencie sprawca zaczął szarpać i bić kobietę. Nie pozwolił jej wysiąść z pojazdu i groził jej. Zmusił, aby wbrew swojej woli została w samochodzie. Kiedy kobiecie udało się uciec, 30-latek wybiegł za nią. Dogonił ją i tym razem już na ulicy ponownie zaczął bić, kopać, szarpać. Krzyki kobiety usłyszeli mieszkańcy pobliskich domów, którzy zadzwonili na numer alarmowy 112 z prośbą o natychmiastową interwencję. Sami także usiłowali pomóc kobiecie. Napastnik był bardzo agresywny i nie reagował na próby odciągnięcia go przez inne osoby od kobiety. Po chwili na miejscu byli już wezwani policjanci. Agresywny 30-latek został obezwładniony i zatrzymany. Na miejsce zostali także wezwani ratownicy medyczni, którzy opatrzyli kobietę i przewieźli do szpitala w Opocznie.

Mężczyzna usłyszał zarzut. Decyzją prokuratora, 30-latek został objęty dozorem policyjnym, ma także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz poręczenie majątkowe. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)