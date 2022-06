Inauguracja szóstej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Nowy spot! Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa nad wodą Powrót Generuj PDF Drukuj Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, a pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa, jest profilaktyka. Dlatego już po raz szósty wystartowała ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Tym razem akcja została zainaugurowana na Plaży Miejskiej w Olsztynie obok posterunku Policji znajdującego się nad Jeziorem Ukiel. Podczas festynu odbyła się również premiera trzech spotów informacyjnych przygotowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z Biurem Prewencji KGP, w których wzięły udział reprezentantki Polski w kajakarstwie - medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych, poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa. Jej bezpośrednimi adresatami są osoby przebywające nad wodą – zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Natomiast adresatami pośrednimi są zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne).

Inauguracja akcji miała miejsce 15 czerwca br. w Olsztynie na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Ukiel obok budynku, w którym mieści się posterunek Policji. Uroczystość honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Olsztyna.

Partnerem akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, podobnie jak w latach ubiegłych, jest Fundacja PZU .

W inauguracji akcji uczestniczyli m.in. : nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pani Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, Pan Stanisław Gorczyca Sekretarz Miasta Olsztyna, Pan Łukasz Gieczewski Dyrektor Delegatury w Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, komendanci miejscy i powiatowi z garnizonu warmińsko-mazurskiego, policjanci oraz dzieci i młodzież z lokalnych szkół, a wśród nich dzieci z Ukrainy, które przebywają w Polsce.

Podczas dzisiejszego eventu odbyła się premiera trzech spotów informacyjnych prezentujących różne przyczyny utonięć. W tych krótkich filmikach, przygotowanych przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z Biurem Prewencji KGP , wzięły udział reprezentantki Polski w kajakarstwie, medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio - Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska i Helena Wiśniewska oraz Marta Walczykiewicz - medalistka olimpijska w kajakarstwie z Rio de Janeiro. Swoim niewątpliwym autorytetem kajakarki wspierają policyjną akcję poprzez wzmocnienie prewencyjnego przekazu i by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Zaprezentowane również zostały prewencyjne materiały filmowe dotyczące bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu. Wśród nich film, którego pomysłodawcą jest asp. Wojciecha Szarejko z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. To policjant, który w przeszłości napisał piosenkę o Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie i jest współautorem utworu „Dumny z bycia psem”. Impulsem do filmu było tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w 2020 roku w Galinach. Utopił się tam 16-letni chłopak, który wyszedł na krótkie spotkanie ze znajomymi, miał wrócić na kolację… Scenariusz został rozszerzony o inne obszary profilaktycznych działań policjantów.

Szczególnie z myślą właśnie o dzieciach i młodzieży, które już za kilka dni rozpoczną wakacje, przygotowane zostały stoiska informacyjne, na których policjanci przekazywali wiele przydatnych informacji dotyczących m.in. bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i rodzajów służby pełnionej przez policjantów. Ponadto zainteresowani mogli z bliska przyjrzeć się policyjnym pojazdom i sprzętom służbowym. Do współpracy przy organizacji stoisk profilaktycznych zaproszono Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urząd Miasta w Olsztynie, Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Białystok – Rozlewnia Olsztyn, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z Delegaturą w Giżycku.

Dzieci mogły również poznać historię Poli - małej rezolutnej dziewczynki, która „posiadała talent pakowania się w tarapaty”, z których później wyciągał ją pewien policjant. Pola to bohaterka 13. bajek opublikowanych w książeczce „Na ratunek Poli”. Przygody Poli stały się punktem wyjścia do kompleksowych profilaktycznych działań policjantów warmińsko-mazurskich, skierowanych do najmłodszych uczniów pod hasłem "Profilaktyka Smyka". Każdą z bajek można nie tylko przeczytać i zobaczyć na kartach książeczki. Przygody rezolutnej dziewczynki trafiły także do Internetu, za sprawą policjantów, którzy przeczytali je dzieciom i przygotowali nagrania. Jedno z nich dotyczyło właśnie bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

W wyniku starań policjantów powstał pakiet edukacyjny, obejmujący m.in. dokładne scenariusze zajęć o bezpieczeństwie oraz kolorowanki dla dzieci. Co ważne, Pola nie jest idealna, nie zawsze potrafi się właściwie zachować, ale dzięki pomocy policjanta w końcu radzi sobie z przeciwnościami. Dlatego i policjanci jak i wspomagający ich pedagodzy liczą na to, że te wierszyki trafią do najmłodszych, dla których staną się cenną lekcją również na czas wakacji. Dzięki wsparciu ze strony m.in. lokalnych samorządów książeczka z bajkami już trafiła do wszystkich powiatów na Warmii i Mazurach. Natomiast dzięki wsparciu ze strony Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie powstała również książeczka w języku ukraińskim, po to by Polę oraz zasady bezpieczeństwa mogły poznać również dzieci z Ukrainy przebywające na Warmii i Mazurach.

Osoby, które o tej porze pojawiły się przy Kapitanacie na Plaży Miejskiej w Olsztynie miały również okazję obejrzeć pokaz akcji ratowniczej na wodzie przygotowany przez policjantów. Policjanci Biura Prewencji KGP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oprócz swoich pojazdów przygotowali również zabawy dla najmłodszych, m.in.: tor przeszkód, zawody na torze jazdy dla rowerów i terenową grę planszową. Trochę starsi z kolei mogli porozmawiać na tematy związane z przeciwdziałaniem przestępczości, dowiedzieć się jak działa i jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz jak wygląda proces rekrutacji do Policji.

(Biuro Prewencji KGP i KWP w Olsztynie)

Pierwszy z zaprezentowanych spotów

Drugi z zaprezentowanych spotów