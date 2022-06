Wskoczyła do rzeki by ratować człowieka - policjantka wyróżniona za ogromne poświęcenie Data publikacji 17.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W siedzibie Lubuskiej Policji miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Komendant Wojewódzkie Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jarosław Pasterski zaprosił policjantkę, która w czasie wolnym od służby, wskoczyła do rzeki by ratować tonącego mężczyznę. Młodszy aspirant Magdalena Kleist usłyszała słowa uznania i gratulacje, które szef Lubuskiej Policji chciał przekazać jej osobiście.

„…strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” – te słowa policyjnej roty ślubowania młodszy aspirant Magdalena Kleist wzięła sobie szczególnie do serca. W niedzielę (12 czerwca) podczas trwania biegów ulicznych w Gorzowie Wielkopolskim, wskoczyła do Warty, by ratować tonącego mężczyznę. Policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, która była w czasie wolnym od służby, bez chwili zawahania ruszyła z pomocą drugiemu człowiekowi. O tym zdarzeniu pisaliśmy w komunikacie: Policjantka wskoczyła do rzeki, by ratować człowieka.

To wyjątkowe zaangażowanie i poświęcenie dla ratowania ludzkiego życia nie mogło przejść obojętnie, dlatego też Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jarosław Pasterski postanowił osobiście wyrazić słowa uznania dla policjantki. W środę (15 czerwca) młodszy aspirant Magdalena Kleist została zaproszona na spotkanie z szefem Lubuskiej Policji, który podziękował jej za wyjątkowe i godne naśladowania zachowanie. Inspektor Jarosław Pasterski życzył również funkcjonariuszce, aby pełnienie zaszczytnej policyjnej misji przynosiło jej wiele satysfakcji oraz uznanie w oczach społeczeństwa.

młodszy aspirant Mateusz Sławek

foto: podinspektor Marcin Maludy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim