Zabrał nóż z lokalu gastronomicznego i zaatakował. Odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 17.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy kryminalni zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. W centrum miasta między dwoma mężczyznami doszło do awantury, po której jeden z nich wziął z lokalu gastronomicznego nóż i zadał cios w okolice szyi. Policjanci poszukiwali podejrzanego trzy dni. Po wielu godzinach ciągłej pracy mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

W nocy z soboty na niedzielę, 11 na 12 czerwca 2022 roku około godziny 1:00 gorzowscy policjanci zostali wezwani na ulicę Mostową, gdzie w rejonie lokali rozrywkowych miało dojść do awantury między dwoma mężczyznami. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pokrzywdzony mężczyzna został przewieziony do szpitala chwile po tym jak został ugodzony nożem. Na miejscu ustalono, że drugi z uczestników awantury wcześniej wbiegł do lokalu gastronomicznego, zabrał nóż, zaatakował 41-latka i uciekł.

Na miejscu pojawili się śledczy, by zebrać jak najwięcej śladów. Policjanci zabezpieczyli nóż, którym pokrzywdzony miał zostać raniony w okolice szyi. W mieście patrole otrzymały informacje o podejrzanym i ruszyły poszukiwania. Kolejne ustalenia policjantów doprowadziły do ustalenia tożsamości napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu, w tym także miejskiego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił wstępnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Kwestią czasu pozostawało zatrzymanie podejrzanego,

Policjanci kryminalni przez kolejne dni i noce pracowali nad ustaleniem miejsca pobytu 32-latka. Funkcjonariusze zbierali informacje, które przybliżały ich do zatrzymania podejrzanego. Praca operacyjna przyniosła oczekiwany rezultat we wtorek, 14 czerwca 2022 roku. Podejrzany został zatrzymany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mężczyzna trafił do gorzowskiej komendy, a po wykonaniu z nim czynności procesowych, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w zbiegu z uszkodzeniem ciała, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratur wystąpił z wnioskiem o trzymiesięczny areszt, do którego przychylił się sąd. Śledczy nadal zbierają materiał dowodowy, by wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)

