Polkowiccy policjanci odzyskali skradzione samochody

Działania polkowickich policjantów doprowadziły do odzyskania dwóch skradzionych samochodów o łącznej wartości 68 tys. złotych. W obu sprawach zatrzymano podejrzanych, a w przypadku SUV-a marki Audi funkcjonariusze zdążyli zapobiec sprzedaży kradzionego pojazdu nieświadomemu, co do jego pochodzenia klientowi.