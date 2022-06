Trwa obława za włamywaczami, którzy podczas pościgu staranowali radiowóz Data publikacji 17.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Mazowsza oraz województwa kujawsko-pomorskiego szukają dwóch przestępców, którzy w czwartek tuż po kradzieży z włamaniem, w czasie próby ich zatrzymania staranowali policyjny radiowóz. Policjanci użyli broni. W czasie trwającej obławy wykorzystano m.in. policyjny śmigłowiec.

W czwartek wieczorem, 16 czerwca 2022 roku doszło do włamania do mieszkania w Golubiu-Dobrzyniu (woj. kujawsko-pomorskie). Dwaj mężczyźni skradli z jego wnętrza pieniądze oraz srebrne łańcuszki. Informacja o przestępstwie trafiła do policjantów z Płocka. Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu podejrzewanych. W czasie jej próby jeden z policjantów złapał pasażera pojazdu, którego kierowca zaczął uciekać. Uciekając audi, staranowali nieoznakowany policyjny radiowóz oraz stojący obok inny samochód.

Policjant po kilku metrach został wypchnięty z samochodu, w wyniku czego doznał obrażeń ręki. Wymagał pomocy medycznej. Policjanci w czasie próby zatrzymania uciekinierów użyli broni, strzelając w opony samochodu sprawców.

Uszkodzone audi podejrzewani porzucili w lesie kilka kilometrów dalej. Po uciecze mężczyzn ogłoszono alarm dla kilku jednostek z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym przewodników z psami. Do działań skierowano także policyjny śmigłowiec, jak również policjantów z Samodzielnego Pododdziału Policji w Płocku. Cały czas trwają poszukiwania mężczyzn.

(KWP w Radomiu / sc)