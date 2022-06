Kolejna wymiana doświadczeń polskich i niemieckich policjantów w ramach współpracy transgranicznej Data publikacji 17.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak wygląda służba na wodzie? W jaki sposób poradzić sobie z niebezpiecznym przestępcą? Jak pracują dzielnicowi na posterunku, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa? Na wszystkie te pytania policjanci z Niemiec otrzymali wyczerpujące odpowiedzi podczas drugiej części projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Odbyło się to w pięknych okolicznościach przyrody, nad jeziorem Lipie w miejscowości Długie.

Za nami drugi etap Projektu pod nazwą „Rodzaje służb prewencyjnych – wymiana doświadczeń i transfer wiedzy w ramach współpracy transgranicznej”. We wtorek i środę (14-15 czerwca) policjanci z Niemiec i Polski spotkali się w malowniczej miejscowości Długie, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, nad jeziorem Lipie.

Pomysłodawcami Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 są funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To oni wpadli na pomysł, aby zaprosić do Polski swoich niemieckich odpowiedników i w ramach kilku spotkań wymienić się doświadczeniami wyniesionymi z ich codziennej, często trudnej pracy. Głównym założeniem było, aby w spotkaniach uczestniczyli funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę na tak zwanej „linii”, więc mający bezpośredni kontakt z obywatelami, biorących czynny udział w służbach patrolowych i interwencyjnych. Pierwsza część projektu odbyła się w Zielonej Górze. Zaprezentowano na niej służby z wykorzystaniem psów służbowych, kamer nasobnych oraz służby pełnione na rowerach.

Druga część Projektu, prowadzona w formie warsztatów, miała za zadanie przedstawić kolegom z Niemiec charakter służby dzielnicowych, pokazać pracę policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, omówić działanie aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zaprezentować policjantów służby wodnej w akcji.

Pierwszego dnia niemieccy policjanci odwiedzili Posterunek Policji w Dobiegniewie, gdzie dzięki uprzejmości Kierownika Posterunku mogli przyjrzeć się pracy dzielnicowych oraz zapoznać ze strukturą Polskiej Policji. Tego dnia poznali również funkcjonującą od roku 2016 i cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to było dla niemieckich kolegów nieznane, ponieważ nie ma swojego odpowiednika w Niemczech. Kolejny dzień uczestnicy Projektu spędzili w całości na powietrzu. W pierwszej kolejności instruktorzy taktyk i technik interwencji Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentowali skuteczne sposoby zatrzymania i obezwładnienia niebezpiecznego przestępcy poruszającego się samochodem.

Ostatni z elementów wzbudził wśród gości największe zainteresowanie. Nie bez znaczenia był fakt, że pogoda w tych dniach dopisała a jezioro Lipie jest jednym z piękniejszych w naszym województwie. Dodając do tego kunszt pracy motorowodniaków oraz nowoczesny sprzęt, jakim dysponują lubuscy policjanci, prezentacja służby pełnionej na wodzie pozostanie na długo w pamięci osób biorących udział w spotkaniu.

opracował: nadkomisarz Artur Chorąży

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: starszy sierżant Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film Projekt_Dlugie.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Projekt_Dlugie.mp4 (format mp4 - rozmiar 19.22 MB)