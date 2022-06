Skuteczny pościg grupy Speed Data publikacji 17.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy Speed grudziądzkiej komendy policji przeprowadzili pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Szybko okazało się, że powodem desperackiej ucieczki 29-letniego grudziądzanina był brak uprawnień do kierowania oraz posiadane narkotyki.

W środę (15.06) o godzinie 8.00 funkcjonariusze badali trzeźwość w miejscowości Piaski. W pewnym momencie zauważyli volkswagena, którego kierujący na ich widok zjechał na teren pobliskiej szkoły i tam zaparkował. Kierowca widząc nadchodzącego policjanta gwałtownie ruszył i zaczął odjeżdżać w kierunku, z którego przyjechał. Funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg, który zakończył się po kilku kilometrach.

W samochodzie za kierownicą siedział, znany policjantom z poprzednich kontroli, 29-letni mieszkaniec Grudziądza. Osoba ta jak się okazało kierowała pojazdem pomimo cofnięcia mu wcześniej uprawnień. Dodatkowo w trakcie kontroli ujawniono przy nim amfetaminę. Zachowanie kierowcy w trakcie kontroli wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających, co w rozmowie sam potwierdził, mówiąc policjantom, że zażył narkotyki dzień wcześniej. Od kierowcy pobrano próbki krwi do badań. Jeśli potwierdzi się, że kierował pod wpływem narkotyków, grozić mu będzie kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna odpowie dodatkowo za niezatrzymanie się do kontroli oraz kierowanie pojazdem pomimo cofnięcia uprawnień.