Policyjni wodniacy pomogli turystom na jeziorze Necko Data publikacji 20.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj I tym razem pomoc przyszła na czas. Augustowscy wodniacy pomogli turystom z powiatu ostrołęckiego. Para wpadła do wody, kiedy skuter nagle wywrócił się na jeziorze Necko. Jak się okazało osoby te nie potrafią pływać. Na szczęście 23-latka oraz 26-latek byli w kapokach, a policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 czerwca 2022 roku po godzinie 12.00. Policjanci z patrolu wodnego augustowskiej komendy patrolowali jezioro Necko.

Nagle zauważyli skuter, który skręcając w lewo wywrócił się. Mundurowi natychmiast podpłynęli do pary, która wpadła do wody. Już po chwili turyści byli na pokładzie policyjnej motorówki. Jak się okazało osoby te nie potrafią pływać, a mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania skuterem.

Na szczęście 23-latka oraz 26-latek byli w kapokach, a policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie.

(KWP w Białymstoku / sc)