Dzielnicowy reanimował kobietę Data publikacji 20.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ratowaniu ludzkiego życia ważna jest każda sekunda oraz właściwa ocena sytuacji. Dzięki niej dzielnicowy uratował mieszkankę Kutna. Kobieta w swoim mieszkaniu straciła przytomność. Funkcjonariusz reanimował kobietę i przywrócił jej funkcje życiowe. 35-letnia kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie wraca do zdrowia.

18 czerwca 2022 roku około godziny 9.00 policjanci kutnowskiej komendy otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w Kutnie znajduje się nieprzytomna kobieta. Dyżurny skierował na miejsce patrol dzielnicowych informując ich również, że pogotowie jest też powiadomione. Pierwsi na miejscu byli policjanci. Dzielnicowy starszy sierżant Mateusz Kućba jest kwalifikowanym ratownikiem i widząc nieprzytomną kobietę od razu przystąpił do działania. Dzięki właściwej ocenie sytuacji policjant natychmiast przystąpił do reanimacji. Po kilku minutach dzielnicowy przywrócił kobiecie funkcje życiowe i do czasu przyjazdu karetki pogotowia cały czas monitorował jej stan. Po przyjeździe ratowników medycznych 35-letnia mieszkanka Kutna została przekazana pod opiekę medyków i zabrana do szpitala w Kutnie.

(KWP w Łodzi / mw)