Policjanci zdążyli z pomocą na czas Data publikacji 20.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci nie dopuścili do targnięcia się na życie przez 22-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Desperat zamierzał skoczyć z mostu na kamieniste dno rzeki. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych, mężczyzna został uratowany. Po wytrzeźwieniu trafi opiekę lekarzy.

Tuż przed długim weekendem, około godziny 23:30 policjanci z Wydziału Prewencji komendy miejskiej w Jeleniej Górze pojechali na zgłoszenie, według którego mężczyzna zagroził targnięciem się na własne życie próbując skoczyć z mostu.



Funkcjonariusze rzeczywiście na moście zauważyli młodego chłopaka, stojącego za barierami ochronnymi. Nie zbaczając na nic post. Monika Kunikowska dobiegła do mężczyzny i złapała go za kurtkę, aby uniemożliwić mu skok w dół.



22-latek próbował się uwolnić z tego uścisku, zaczął zdejmować kurtkę i usiłował skoczyć. W tym samym momencie st. post. Arkadiusz Motylski przeszedł przez bariery zabezpieczające i w ostatniej chwili złapał mężczyznę. To nie było łatwe zadanie, gdyż chłopaka nadal nie dawał za wygraną i szarpiąc usiłował podjąć desperacki krok. Obywatelską postawą wykazało się dwóch przechodniów, którzy widząc całe zdarzenie, pomogli wyciągnąć 22-latka na bezpieczną część mostu.

Policjanci zdążyli z pomocą na czas. Okazało się, że desperat był nietrzeźwy. Jak dojdzie do siebie, zajmą się nim specjaliści.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

(KWP we Wrocławiu / sc)