Zatrzymany przez policjantów usłyszał zarzut zabójstwa

Inowrocławscy policjanci, krótko po zgłoszeniu, zatrzymali 24-latka podejrzewanego o zabójstwo. Zarzuca mu się, że doprowadził do śmierci innego mężczyzny, który przebywał w tej samej kamienicy. Podejrzany, na najbliższe 3 miesiące, trafił do aresztu. Kodeks karny za zabójstwo przewiduje karę 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.

Czerwcowy długi weekend był dla inowrocławskich policjantów bardzo intensywny w działania między innymi do sprawy zabójstwa. Nad nią pracowała specjalnie powołana grupa dochodzeniowo-śledcza.

Kilka dni temu (16.06.22) dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z kamienic w Inowrocławiu mogło dojść do groźnego zdarzenia, a na korytarzu znajduje się poraniony człowiek. Policjanci, którzy interweniowali w tej sprawie ustalili, że ranny może przebywać obecnie w jednym z mieszkań. Zapukali pod konkretny adres i tam, na podłodze, ujawnili leżącego mężczyznę. Niestety nie dawał on znaku życia. Na miejsce zostało wezwane pogotowie, a przybyły lekarz stwierdził zgon i ujawnił na jego ciele obrażenia. Wszystko wskazywało na udział w zdarzeniu innych osób, dlatego dalsze czynności policjantów na miejscu odbyły się z udziałem prokuratora.

Kryminalni rozpoczęli działania mające na celu ustalenie tożsamości ofiary oraz tego co dokładnie się wydarzyło. Z zebranych informacji wynikało, że nieżyjący to 33-latek bez stałego miejsca pobytu. Tego samego dnia do sprawy został zatrzymany 24-letni lokator mieszkania, u którego ujawnione zostały zwłoki. Policjanci zabezpieczyli ślady oraz dowody, które mogą świadczyć o jego udziale w zdarzeniu. Na podstawie, już wówczas, obszernego materiału dowodowego, doprowadzony przez kryminalnych do oskarżyciela mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Wniosek policji i prokuratury o tymczasowe aresztowanie sąd rozpatrzył pozytywnie.

W piątek (17.06.22) zapadła, że najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo za kratami. Na dzisiaj (20.06.22) zaplanowana została sekcja zwłok 33-latka. Policjanci nadal pracują nad sprawą. Śledztwo ma na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz motywu zabójstwa.