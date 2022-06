Witamy w szeregach Policji! Data publikacji 20.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ślubowanie to pierwszy tak podniosły moment w służbie policjanta. W obiekcie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyła się kolejna taka uroczystość. Szef nowo przyjętych policjantów nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie osobiście zadbał o to, by miała ona podniosły charakter i odczytał słowa roty ślubowania, które powtórzyło za nim 24 funkcjonariuszy.

Grono warmińsko-mazurskich policjantów powiększyło się o kolejną grupę funkcjonariuszy. W obiekcie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie w poniedziałek (20.06.2022) odbyło się ślubowanie 24 nowo przyjętych funkcjonariuszy (4 policjantek i 20 policjantów), którzy jeszcze w tym tygodniu stawią się w Szkole Policji w Słupsku, by rozpocząć półroczne szkolenie. Po jego zakończeniu wrócą do garnizonu warmińsko-mazurskiego do jednostek, w których rozpoczną służbę Narodowi. Nowi policjanci zasilą szeregi Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej w Elblągu oraz komend powiatowych w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Kętrzynie, Olecku, Piszu, Szczytnie i Węgorzewie.

Niestety z różnych względów ślubowanie odbyło się tym razem w kameralnym gronie, jednak szef warmińsko-mazurskich policjantów nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie zadbał o to, by była to podniosła chwila i osobiście odczytał słowa roty ślubowania, które powtórzyli za nim ślubujący policjanci.

Konstytucja RP na stole a w tle ślubujący policjanci

Dowódca uroczystości

Dowódca uroczystości składa meldunek nadinsp. Tomaszowi Klimkowi

Ślubujący policjanci stojący przed

Poczet sztandarowy i ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Poczet sztandarowy i ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Poczet sztandarowy i ślubujący policjanci

Poczet sztandarowy i ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci i Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

Ślubujący policjanci i dowódca uroczystości

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

Ślubujący policjanci

To trzecie ślubowanie policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim w 2022 roku. Kolejne przyjęcia zaplanowane są w sierpniu, wrześniu i grudniu. Aktualnie służbę w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji pełni ponad 3500 policjantów. Według stanu na początek czerwca 2022 roku, do obsadzenia pozostało nieco ponad 100 wakatów, które na bieżąco są uzupełniane. Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

(tm)