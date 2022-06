Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komisariatu Policji II w Rzeszowie Data publikacji 20.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś, uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji II w Rzeszowie. Na ul. Błogosławionej Karoliny, w miejscu, gdzie powstaje nowoczesny obiekt, spotkali się przedstawiciele Policji, władz wojewódzkich i samorządowych oraz osoby reprezentujące wykonawców. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok. Wartość inwestycji to 35 milionów złotych.

Budowa nowej siedziby II Komisariatu Policji w Rzeszowie to inwestycja wyczekiwana od wielu lat. Warunki, w jakich dziś pracują policjanci z komisariatu na Baranówce są bardzo trudne. Obiekt nie spełnia wymagań Policji. Brakuje poczekalni, pomieszczeń socjalnych i szatni. W tym samym budynku mieści się pasaż handlowo-usługowy, z ogólnodostępnym parkingiem, co utrudnia parkowanie pojazdów służbowych.

Nowy obiekt zostanie wybudowany na działce o powierzchni 0,61 ha, przekazanej przez władze Rzeszowa, mieszczącej się przy ul. Błogosławionej Karoliny. To duży obiekt, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, jego powierzchnia użytkowa będzie wynosiła blisko 3000 m2, a powierzchnia zabudowy 758 m2. Zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Dokumentację projektową opracowała "S.T.Architekci" sp. z o.o. w Rzeszowie.

W nowym obiekcie pracować będą funkcjonariusze i pracownicy stanowiący aktualną załogę II Komisariatu Policji, ale też Komisariatu Policji Śródmieście oraz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Rzeszów-Śródmieście. Do budynku zostanie też przeniesiony Wydział Ruchu Drogowego KMP w Rzeszowie, który w tej chwili zajmuje pomieszczenia w starym, zabytkowym budynku przy ul. Jagiellońskiej. W nowym budynku pracować będzie około 200 osób.

Na działce powstaną też dwa budynki garażowe z pomieszczeniem do mycia samochodów i na agregat prądotwórczy. Utworzony zostanie parking na 65 miejsc postojowych. Teren będzie zagospodarowany i ogrodzony.

W marcu 2021 r. ogłoszony został przetarg na budowę. Niestety w pierwszym terminie nie zdołano wyłonić wykonawcy. Udało się to dopiero w drugim przetargu. Na początku grudnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Została złożona przez firmę BAUDZIEDZIC sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Głogowie Młp. Wartość robót budowlanych przekracza 22 miliony złotych, a koszt całej inwestycji to 35 milionów złotych. Planowany termin zakończenia robót to wiosna 2024 r.

Dziś, na placu budowy w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego. Swoje podpisy na dokumencie złożyli m.in. insp. Andrzej Kropiwiec Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji, insp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, insp. Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Jolanta Sawicka I Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Byli też przedstawiciele wykonawcy, projektanta oraz kierownictwa budowy.

Akt erekcyjny został umieszczony w metalowej tubie. Trafiły tam również - zgodnie z tradycją - dzisiejsze wydania lokalnych gazet oraz będące w obiegu monety i banknoty. Tuba została wmurowana w fundamenty powstającego budynku. Poświęcenia dokonali ks. Biskup Jan Wątroba Ordynariusz Rzeszowski, ks. dr Jan Krynicki proboszcz parafii pw. Błogosławionej Karoliny oraz ks. Marek Buchman - duszpasterz podkarpackiej Policji.