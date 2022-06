Policjant uratował tonących ludzi Data publikacji 21.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki osobom znajdującym się w pobliżu oraz policjantowi pełniącemu służbę na jeziorze, nie doszło do tragedii. Błyskawiczna reakcja funkcjonariusza pozwoliła uratować życie tonącym mężczyznom. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę na Jeziorze Solińskim. Sierż. szt. Piotr Dryja nie zastanawiał się ani chwili i ruszył mężczyznom na ratunek.

Piękny i słoneczny weekend przyciągnął w Bieszczady wielu turystów. Duża część z nich zdecydowała się spędzić miło czas nad Jeziorem Solińskim. Należy jednak pamiętać, że woda, nawet najspokojniejsza, może stać się niebezpiecznym, groźnym żywiołem. Dodatkowo brak rozwagi w połączeniu z alkoholem mogą mieć tragiczne konsekwencje.

W niedzielę, 19.06.2022 r. , jeden z turystów pływających żaglówką po jeziorze wskoczył do wody. Jednak nie udało mu się uchwycić bojki ratowniczej i w pewnym momencie zaczął tonąć. Na pomoc rzucił mu się jeden z kolegów, który pływał z nim żaglówką, jednak i on zaczął tonąć. Przepływająca obok nich kobieta, która miała na sobie kapok, będąc świadkiem tej sytuacji, wskoczyła do wody i próbowała utrzymać na powierzchni jednego z tonących mężczyzn.

Wołanie o pomoc usłyszał patrolujący teren wodny sierż. szt. Piotr Dryja, który bez chwili zastanowienia wskoczył do wody i przejął mężczyznę od osłabionej kobiety. Następnie podpłynął do drugiego z nich, który stracił już siły i także zaczął tonąć. Obu bezpiecznie przetransportował do żaglówki.

Z uwagi na to, że jeden z mężczyzn wymagał pomocy medycznej, na miejsce wezwano wodny ambulans bieszczadzkiego WOPR-u . Jak się później okazało, obydwaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Tylko dzięki osobom znajdującym się w pobliżu oraz policjantowi, nie doszło do tragedii.

(KWP w Rzeszowie / mw)