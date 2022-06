Seniorze, nie daj się oszukać! Data publikacji 21.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podszywanie się za pracowników banku, policjantów, urzędników czy rodzinę to wciąż metody wykorzystywane przez oszustów. Pomimo tego, że świadomość mieszkańców Dolnego Śląska zdecydowanie poprawiła się, nadal zdarzają się przypadki, kiedy przestępcom udaje się przysłowiowo wywieść ofiary w pole. Ostatnie kilka dni pokazało, że oszuści działali we Wrocławiu czy Bolesławcu, a ofiarami padły niestety osoby starsze. Nie ulegajmy wizjom szybkiego i dużego zysku, bądźmy ostrożni, weryfikujmy z kim rozmawiamy, pamiętajmy, że policjanci nigdy nie poproszą nas o przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy.

Pomimo bardzo intensywnej pracy prewencyjnej policjantów w zakresie ostrzegania seniorów przed oszustwami jakie mogą na nich czyhać, zdarzają się niestety przypadki kiedy to wykorzystywana jest ich łatwowierność. Tylko w miniony długi weekend kilku seniorów zostało oszukanych we Wrocławiu czy Bolesławcu. Stracili oni po kilkadziesiąt tysięcy złotych. To były oszczędności ich życia, a sprawcy bez skrupułów podając się za policjantów czy pracowników banku, wyłudzili od starszych osób gotówkę.

W Bolesławcu ofiarą oszustów padła 78-letnia kobieta, która zgodziła się pozostawić w umówionym wcześniej miejscu 11 tysięcy złotych. Natomiast we Wrocławiu oszukano 3 seniorów i to na dużo większą sumę. 74-latka zdecydowała się powierzyć fałszywemu policjantowi blisko 90 tysięcy złotych, a jej rok młodsza koleżanka straciła 20 tysięcy złotych. Nieco inaczej było w przypadku 78-letniego mieszkańca miasta, który najpierw przekazał oszustowi 70 tysięcy złotych i kiedy został namówiony na zaciągnięcie kredytu na kolejną kwotę, tym razem 50 tysięcy złotych, zorientował się na szczęście, że rozmówca nie ma wobec niego dobrych zamiarów. Rozłączył rozmowę i powiadomił Policję.

Metody oszustów są wciąż takie same. Podają się za członków naszej rodziny, urzędników, policjantów, pracowników banku i próbują grać na naszych emocjach, wykorzystując naiwność, zaufanie do organów państwowych czy zwyczajnie dobre serce. Co raz częściej zdarzają się też oszustwa poprzez internet i jego ofiarami również padają osoby starsze.

Co zrobić, żeby nie paść ofiarą oszustów? Pamiętać o zasadach bezpieczeństwa:

Zawsze weryfikuj z kim rozmawiasz. Jeśli po drugiej stronie słuchawki ktoś przedstawia się za członka Twojej rodziny i prosi Cie o przekazanie jakiejś dużej gotówki, sprawdź to dzwoniąc do innych bliskich. Jeśli po drugiej stronie ktoś przedstawia się za policjanta, rozłącz rozmowę i zadzwoń na numer najbliższej komendy lub alarmowy 112 i zweryfikuj to co usłyszałeś wcześniej;

i zadzwoń na numer najbliższej komendy lub alarmowy 112 i zweryfikuj to co usłyszałeś wcześniej; Pamiętaj, że Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy na jakąkolwiek akcję policyjną lub w związku z zagrożeniem naszego konta bankowego. Nigdy też nie informuje o akcjach policyjnych. Nigdy nie pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy, ani nie prosi o dane do bankowości;

Nigdy nie wyrzucaj pieniędzy przez okno żadnemu „kurierowi” ani nie przekazuj osobie nieznajomej. Nie pozostawiaj również gotówki w tzw. umówionych miejscach;

Zwracaj uwagę kogo wpuszczasz do mieszkania. Dwa razy zastanów się zanim wejdzie do Ciebie do domu osoba obca. Możesz jej tożsamość zweryfikować, dzwoniąc do urzędu, z którego rzekomo przyszła;

O każdej podejrzanej sytuacji informujmy Policję. Im szybciej to zrobimy, tym większe szanse za ustalenie sprawców i ich zatrzymanie, a tym samym udaremnienie dalszych oszustw;

W przypadku oszustw przez internet, dotyczących kryptowalut, zapoznaj się z informacjami KNF i NBP dotyczącym inwestowania w kryptowaluty;

i dotyczącym inwestowania w kryptowaluty; Sprawdzaj wiarygodność podmiotu oferującego pomoc związaną z inwestowaniem pieniędzy;

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego;

Nie instaluj oprogramowania umożliwiającego obcym osobom zdalne obsługiwanie komputera;

W przypadku otrzymania przelewu od nieznajomego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie;

Sprawdź, czy podmiot który oferuje pomoc w inwestowaniu - „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń KNF.

Zastanów się chwilę! Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności! Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnym ofertom, nie działaj pod wpływem chwili! To może być oszustwo!!! Rozmawiajmy z rodziną, znajomymi, dzielnicowym. Lepiej dwa razy sprawdzić, niż stracić często oszczędności całego życia. Stosujmy metodę ograniczonego zaufania.