Dzielnicowy i inni plażowicze pomogli dotrzeć do brzegu Powrót Generuj PDF Drukuj Do dramatycznie wyglądających scen doszło w minionym tygodniu na jednej z plaż nad jeziorem Zbiczno. Dwóch młodych mężczyzn wypłynęło rowerem wodnym, a kiedy ich pływający sprzęt zaczął tonąć, dzielnicowy z Brodnicy i inni plażowicze pomogli im dotrzeć na brzeg.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 16 czerwca 2022 roku na jednej z plaż nad jeziorem Zbiczno w powiecie brodnickim. Tam, wraz z rodziną, w czasie wolnym od służby, wypoczywał dzielnicowy z brodnickiej komendy asp. Łukasz Kaniecki - na co dzień policjant, ratownik wodny i stermotorzysta, który w okresie wakacyjnym patroluje policyjną łódką jeziora powiatu.

Około godziny 17.00 funkcjonariusz zauważył dwóch młodych mężczyzn, którzy wypłynęli na jezioro rowerem wodnym. Po chwili obserwacji funkcjonariusz spostrzegł, że ich sprzęt wodny zaczyna nabierać wody, a oni sami wykonują dziwne ruchy. Policjant wskoczył do wody i podpłynął do nich, by im pomóc. Na szczęście, młodzi mężczyźni ubrani byli w kapoki, ale byli już na tyle słabi, że sami nie zdołaliby dotrzeć do brzegu. Dzięki dzielnicowemu i innym plażowiczom udało się ich bezpiecznie odholować. Funkcjonariusz przetransportował również rower wodny do przystani. Nastolatkowie, w wieku 17 i 18 lat, bezpiecznie dotarli na plażę, a ten dzień na pewno zapamiętają na długo. Niech to zdarzenie będzie przestrogą dla nas wszystkich.

Policjanci przypominają o bezpieczeństwie nad wodą!

Korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny! Nie pływaj w czasie burzy, czy w trakcie porywistego wiatru. Pływanie sprzętem pływackim po zmroku czy w nocy jest również bardzo niebezpieczne. Gdy zabierasz dziecko na sprzęt pływacki, pamiętaj o założeniu kamizelki ratunkowej z kołnierzem, odpowiednio dopasowanej do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie zapiętej. Nigdy nie korzystajmy z takiego sprzętu po alkoholu. Jest to niezgodne z prawem, a przede wszystkim śmiertelnie niebezpieczne.

Pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych! Pamiętaj, że najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio do tego przygotowanych i oznakowanych, które są pod nadzorem ratowników wodnych. Nie korzystaj z kąpieli w stawach, żwirowiskach, czy gliniankach Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz jaka jest głębokość wody i jak ukształtowane jest dno. Zabronione są w takich miejscach skoki na tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby nie popychać innych kąpiących się i wypoczywających.

Przestrzegaj regulaminu, który obowiązuje na kąpielisku. Pamiętaj, jeżeli na kąpielisku wisi biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona, czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak flagi – kąpielisko niestrzeżone.

Jeżeli nad wodą jesteś z dziećmi pamiętaj aby mieć nad nimi ciągły nadzór. Nawet jeżeli dziecko, nad którym sprawujesz opiekę potrafi pływać, nie trać go z pola widzenia. Obecność ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. Odpowiedzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice.

Pamiętaj! Nigdy nie wchodź do wody pod wpływem alkoholu! Alkohol skłania do brawury, osłabia organizm, dodaje odwagi, która zazwyczaj kończy się tragedią.