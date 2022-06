Bezpieczne wakacje 2022 Data publikacji 21.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas ubiegłorocznych wakacji tj. 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku na drogach woj. łódzkiego doszło do 478 wypadków drogowych, w których rannych zostało 593 osoby. 31 z nich to wypadki śmiertelne, w których śmierć poniosły 33 osoby. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowaliśmy o 60 wypadków mniej. Spadek wypadków dotyczy zarówno ogólnej liczby takich zdarzeń, jak i ofiar śmiertelnych tj. o 6 i rannych o 40. Pomimo wielu apeli oraz prowadzonych działań profilaktycznych, podczas działań „Bezpieczne wakacje 2021” na drogach województwa łódzkiego zatrzymano 1313 kierujących. Podczas ubiegłorocznych wakacji w województwie łódzkim utonęło 10 osób. Zróbmy razem wszystko aby tegoroczne były bezpieczniejsze !

Podczas całego roku szkolnego odwiedzamy dzieci i młodzież wyczulając na róznego rodzaju zagrożenia oraz ucząc bezpiecznych zachowań. Mamy nadzieję, że zaprocentuje to w okresie wakacyjnym.

W trakcie pikniku zorganizowanego 21 czerwca 2022 roku na terenie łódzkiego Arturówka policjanci, ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego woj. łódzkiego, operatorzy numeru alarmowego 112 oraz pracownicy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, propagowali właściwe zachowania na akwenach, w tym zasady bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć i utonięć osób.

Przeprowadzono symulację akcji ratunkowej, w stosunku do osoby tonącej, wykorzystując przy tym sprzęt, który dysponują ww. służby, jak również pokazano w jaki sposób można podjąć akcję ratunkową samemu, bez posiadania profesjonalnego sprzętu ratowniczego.

W czasie wydarzenia można bylo odwiedzać stanowiska poszczególnych służb, tj. policji, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi oraz Straży Miejskiej w Łodzi, na których odbywały się warsztaty i konkursy, w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń, na które szczególnie mocno narażone są dzieci i młodzież.

Policja zaprezentowała swoje najnowsze pojazdy oraz umundurowanie służbowe. Można było zasiąść za kierownicą motocykla, nieoznakowanego radiowozu Policji z videorejestratorem, jak również Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego, przy wykorzystaniu, którego policjanci na co dzień realizują czynności podczas wypadków drogowych.

Uczestnicy wydarzenia mieli wyjątkową okazję do założenia narko – i alko- gogli, które symulują skutki używania narkotyków i alkoholu (dezorientacja, zaburzenia percepcji, zawroty głowy, brak koncentracji, zniekształcenia obrazu). Można było przymierzyć umundurowanie policjanta (hełm, tarcza, sprzęt pododdziałów zwartych), pełniącego służbę podczas zabezpieczenia imprez masowych, w tym meczy piłki nożnej.

Zachecaliśmy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można zgłaszać m. in. informacje o zaobserwowanych tzw. „dzikich kąpieliskach”, miejscach niebezpiecznych na terenach wodnych czy przypadki utonięć.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej z Łodzi zaprezentowali swoje działania ze szczególnym uwzględnieniem pracy Eko- i Animal- Patrolu oraz profilaktyki społecznej. Na stoisku można było również zobaczyć patrol konny. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi mówili o bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu oraz korzystaniu z akwenów, pokazali jak bronić się przed pogryzieniem przez psa.

Nasz Partner – Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Łodzi, przygotował wyjątkowe aktywności sportowe – strzelanie z łuku, softball, strzelanie do bramki.

W czasie trwania pikniku odbywały się równolegle inne pokazy, tj. szkolenia psów służbowych, pierwszej pomocy oraz taktyk i technik interwencji policyjnych.

W tym dniu, każdy uczestnik imprezy miał okazję porozmawiać ze wszystkimi przedstawicielami służb mundurowych i ratowniczych, którzy będą opowiadać o swojej pracy i służbie.

Przewidziano gry, zabawy oraz konkursy profilaktyczne, za które laureaci otrzymali nagrody oraz upominki.

Cel nadrzędny – edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, tak aby wszystkie nasze pociechy, całe i zdrowe wróciły z wakacji do swoich domów, przedszkoli, szkół, … do nas.

Przypominamy tez o punktach kontroli autobusów TUTAJ





Oraz o mozliwości sprawdzen za pośrednictwem strony TUTAJ