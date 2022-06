Złote Blachy dla policjantów za spektakularne sukcesy w walce z kradzieżą własności intelektualnej Data publikacji 21.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz dwudziesty Koalicja Antypiracka przyznała Złote Blachy – honorowe wyróżnienia dla policjantów za spektakularne sukcesy w walce z kradzieżą własności intelektualnej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 czerwca w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie przy udziale Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja. Laureaci odebrali Złote Blachy z rąk Teresy Wierzbowskiej, prezes Stowarzyszenia Sygnał, reprezentującej Koalicję Antypiracką. Przedstawicielom Koalicji towarzyszyła także Karolina Szostak, dziennikarka sportowa, reporterka i prezenterka telewizyjna.

Zniesienie ograniczeń związanych z pandemią pozwoliło powrócić do organizacji wydarzenia i przyznać nagrody nie tylko za ubiegły rok, ale także za lata 2019-2020.

- Ten rodzaj przestępczości jest jednym z najtrudniejszych. Jesteśmy tym skuteczniejsi im lepiej współpracujemy z innymi podmiotami, służbami, organizacjami - powiedział, zwracając się do zebranych, nadinsp. Paweł Dobrodziej. - Dziękuję za wiele lat współpracy z Koalicją Antypiracką, za wspomaganie przy realizacjach spraw, ale także za szkolenia, dzięki którym policjanci łatwiej i swobodniej poruszają się w tym obszarze i w swoich działaniach są pewniejsi i skuteczniejsi.

O sporym wyzwaniu, jakim jest walka z kradzieżą własności intelektualnej mówiła Teresa Wierzbowska. – Wzorcowo prowadzone przez Policję sprawy mają później przełożenie na wyroki sądów i wysokość naprawienia szkody w sprawach związanych z piractwem treści audiowizualnych, a te były w ostatnich latach rekordowe dla pokrzywdzonych – zwróciła uwagę prezes Sygnału.

Prowadzący uroczystość Mikołaj Wojtal – pełnomocnik Związku Producentów Audio Video podkreślił także znaczenie wyróżnień dla środowisk twórczych – Złote Blachy są nagrodą symboliczną i posiadającą szczególną wartość przede wszystkim dla nas – przedstawicieli sektorów kreatywnych. Złote Blachy są dla nas pretekstem do bezpośredniego spotkania i osobistego wyrażenia wdzięczności wobec funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji, którzy swoją wiedzą ekspercką, ale i sprytem przyczyniają się skutecznie do zwalczania zjawiska piractwa własności intelektualnej. Wiemy także po wielu już edycjach Złotych Blach, że nagrody te są także doceniane przez samych uhonorowanych i to jest dla nas szczególna satysfakcja.

Złotymi Blachami wyróżniono łącznie osiem policyjnych komórek.

Za 2019 rok przyznano cztery wyróżnienia. Honorowa nagroda trafia do policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – za realizację sprawy pirackiego serwisu VOD , w której sprawca usłyszał wyrok zapłaty poszkodowanym podmiotom rekordowej sumy 48 mln zł. Za przeprowadzenie największej dotąd akcji przerwania nielegalnego procederu udostępniania uprawnień kart abonenckich płatnych platform satelitarnych (tzw. sharing), z którego korzystało około 3 400 osób, nagrodzono Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Szczecinie. Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu uhonorowano za przerwanie sharingu w Turku, gdzie nielegalną usługę zablokowano dla około 800 odbiorców. Za działania związane z ujawnianiem i zwalczaniem oszustw polegających na sprzedaży użytkownikom końcowym nielegalnego oprogramowania na portalach aukcyjnych oraz używaniu tego oprogramowania nagrodzono natomiast Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.

Nagrody za 2020 rok otrzymały Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy oraz Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie. Policjantów z Bydgoszczy nagrodzono za zamknięcie dużego serwisu streamingowego nielegalnie rozpowszechniającego filmy i seriale. Funkcjonariuszy z Olsztyna doceniono za sprawną i jednoczesną realizację sprawy dawców sharingu z Mrągowa, Będzina i Turku, czego efektem było zablokowanie dostępu do nielegalnego odbioru telewizji dla ok. 1 300 osób.

Nagrody za 2021 rok także trafiły do jednostek, które z dużym zaangażowaniem i starannością doprowadziły do przerwania kradzieży sygnału telewizyjnego. Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie udaremnił przestępczy proceder dwóch dawców sharingu z Lublina i zablokował odbiór nielegalnego sygnału dla około 2 000 biorców. Za realizację sprawy sharingu z Olkusza nagrodzono Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Na zakończenie do nagrodzonych słowa podziękowania skierowała Karolina Szostak, która powiedziała, że sam fakt, że jest to już dwudziesta edycja Złotych Blach świadczy o tym, że praca policjantów jest w tym obszarze wciąż potrzebna i cenna, za co sektor kreatywny jest bardzo wdzięczny.

Złote Blachy – to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej, przyznawane od 1998 roku jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i ochronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA / The Software Alliance.

Koalicja Antypiracka powstała w październiku 1998 roku. Jej powołanie było odpowiedzią na panującą w drugiej połowie lat 90. bezkarność piratów własności intelektualnej w Polsce. Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej. Aktualnie w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) – reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał – zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych oraz BSA / The Software Alliance – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO VIDEO (ZPAV)

Jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 roku ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce. Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1 400 firm w 66 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.

Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych, przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.

STOWARZYSZENIE SYGNAŁ

Stowarzyszenie działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Jego początki sięgają 2001 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 18 firm działające w branży mediów i telekomunikacji. Sygnał organizuje szkolenia i warsztaty (w tym dla organów ścigania), prowadzi działania edukacyjne, przygotowuje raporty, badania i stanowiska na tematy związane z ochroną własności intelektualnej.

BSA | THE SOFTWARE ALLIANCE

BSA jest czołową światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.