Oferował sprzedaż i montaż paneli fotowoltaicznych. Pobierał pieniądze, ale z umów się nie wywiązywał

Jeleniogórscy policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie kolejnych zarzutów oszustwa 32-letniemu mężczyźnie. Wprowadził on w błąd co najmniej 12 klientów, oferując im sprzedaż i montaż paneli fotowoltaicznych, z czego się jednak nie wywiązał. Ponadto przywłaszczył on pieniądze na szkodę firmy, dla której wykonywał tego typu usługi. Łączne straty pokrzywdzonych wynoszą ponad 860 tysięcy złotych. Teraz za przestępstwa, których się dopuścił, grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.