Współpraca międzynarodowa przynosi kolejne wymierne efekty

38-latek poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i listami gończymi, wpadł w ręce funkcjonariuszy na terenie Holandii. Przebywał aktualnie w jednym z hoteli w Hadze, a następnie w ramach procedury ekstradycji, został przejęty przez polskich funkcjonariuszy. Podejrzany jest o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się dystrybucją narkotyków, a także usiłowanie zabójstwa. Poszukiwania za mężczyzną realizowali policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy stale wymieniali posiadane informacje z komórką sieci ENFAST – Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W konsekwencji doprowadziło do zatrzymania figuranta w momencie, kiedy się tego w ogóle nie spodziewał. Teraz spędzi w areszcie, co najmniej 3 lata, a dalsze jego losy zależeć będą bezpośrednio od decyzji sądu.

Do przestępstw z udziałem 38-latka, który uchodził za bardzo agresywnego i niebezpiecznego, doszło dwa lata temu na terenie powiatu zgorzeleckiego. Z posiadanych informacji wynikało, że poszukiwany mężczyzna działał w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się dystrybucją narkotyków. Wcześniej z zamiarem pozbawienia życia, potrącił osobę przemieszczającą się pieszo i odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Nie stosował się także do sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna ten przez dwa lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, bo był pewien, że trafi do wiezienia na dłuższy czas. Z ustaleń policjantów prowadzących poszukiwania wynikało, że wielokrotnie zmieniał on miejsca pobytu na terenie Europy, a także Afryki. Całkowicie też zerwał kontakty z rodziną, znajomymi oraz środowiskiem przestępczym, w którym funkcjonował wcześniej. Posługiwał się również danymi personalnymi innych osób i stale dużo podróżował, aby nie zostać namierzonym przez funkcjonariuszy, ale nie było to wystarczające do tego, żeby ich zwieść.

Wielogodzinna praca operacyjna i czujność wrocławskich „Łowców Głów”, którzy prowadzili czynności poszukiwawcze w tej sprawie, dała w rezultacie pozytywne efekty. Ustalili bowiem aktualne miejsce jego pobytu i szybko przekazali posiadane informacje do komórki sieci ENFAST – Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W konsekwencji doprowadziło to do zatrzymania 38-latka, gdy znajdował się w jednym z hoteli na ternie Hagi i w ogóle się tego nie spodziewał. Całkowicie zaskoczony działaniami mundurowych mężczyzna, nie stawiał oporu funkcjonariuszom ze specjalnej komórki z holenderskiej Policji.

Następnie w ramach międzynarodowej procedury ekstradycyjnej został przejęty przez polskich policjantów. Przebywa teraz w areszcie, gdzie spędzi co najmniej 3 lata, a dalsze jego losy zależeć będą bezpośrednio od decyzji sądu.